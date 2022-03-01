"Никаких истребителей НАТО на Украине не будет": Столтенберг опроверг враньё ВСУ

Генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Польши Анджей Дуда опровергли сообщение ВСУ о том, что польская сторона отправит истребители на Украину.

В НАТО опровергли сообщение ВСУ о том, что Польша предоставит Украине свои истребители для боевых действий против России. С заявлением выступили генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Польши Анджей Дуда.

Речь идёт о сообщении пресс-службы Военно-морских сил (ВМС) Вооружённых сил Украины на официальной странице в Facebook. Там утверждалось, что Польша, Словакия и Болгария передадут Военно-воздушным силам (ВВС) Украины 70 боевых самолётов, а Варшава может предоставить для них аэродромы на польской территории.

НАТО не собирается становиться участником конфликта. Поэтому НАТО не пошлёт на Украину свои войска и не отправит истребители в воздушное пространство Украины,

- заявил Столтенберг.

НАТО не является стороной конфликта. Как я уже говорил, мы оказываем Украине гуманитарную помощь. Отправлять наши истребители в воздушное пространство Украины мы, однако, не собираемся,

- добавил Дуда.

Таким образом был разоблачён ещё один фейк, запущенный Украиной на самом высоком уровне.