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"Никаких истребителей НАТО на Украине не будет": Столтенберг опроверг враньё ВСУ

01 марта 2022, 20:15  •  392 • Политика
Генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Польши Анджей Дуда опровергли сообщение ВСУ о том, что польская сторона отправит истребители на Украину.
В НАТО опровергли сообщение ВСУ о том, что Польша предоставит Украине свои истребители для боевых действий против России. С заявлением выступили генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Польши Анджей Дуда.
Речь идёт о сообщении пресс-службы Военно-морских сил (ВМС) Вооружённых сил Украины на официальной странице в Facebook. Там утверждалось, что Польша, Словакия и Болгария передадут Военно-воздушным силам (ВВС) Украины 70 боевых самолётов, а Варшава может предоставить для них аэродромы на польской территории.
НАТО не собирается становиться участником конфликта. Поэтому НАТО не пошлёт на Украину свои войска и не отправит истребители в воздушное пространство Украины,
- заявил Столтенберг.
НАТО не является стороной конфликта. Как я уже говорил, мы оказываем Украине гуманитарную помощь. Отправлять наши истребители в воздушное пространство Украины мы, однако, не собираемся,
- добавил Дуда.
Таким образом был разоблачён ещё один фейк, запущенный Украиной на самом высоком уровне.

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