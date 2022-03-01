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"Никаких истребителей НАТО на Украине не будет": Столтенберг опроверг враньё ВСУ
01 марта 2022, 20:15 • 392 • Политика
Генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Польши Анджей Дуда опровергли сообщение ВСУ о том, что польская сторона отправит истребители на Украину.
В НАТО опровергли сообщение ВСУ о том, что Польша предоставит Украине свои истребители для боевых действий против России. С заявлением выступили генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Польши Анджей Дуда.
Речь идёт о сообщении пресс-службы Военно-морских сил (ВМС) Вооружённых сил Украины на официальной странице в Facebook. Там утверждалось, что Польша, Словакия и Болгария передадут Военно-воздушным силам (ВВС) Украины 70 боевых самолётов, а Варшава может предоставить для них аэродромы на польской территории.
- заявил Столтенберг.
- добавил Дуда.
Таким образом был разоблачён ещё один фейк, запущенный Украиной на самом высоком уровне.
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