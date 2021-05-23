"Никаких иллюзий": Россия представляет "реальную угрозу" для центра Европы - глава КС Чехии

Председатель Конституционного суда Чехии Павел Рыхетский заявил, что Россия представляет "реальную угрозу" для стран Центральной Европы. "Мы не должны иметь никаких иллюзий", - произнёс он.

В эфире Чешского ТВ Павел Рыхетский поделился своим мнением о том, что Россия намерена расширять своё влияние в Центральной Европе. Именно поэтому она всегда "будет представлять реальную угрозу" для ряда государств.

По словам главы чешского КС, Москва якобы действует на территории независимой Чехии через своих государственных агентов.

"Я считаю это подтверждением того, что мы не должны иметь никаких иллюзий о целях и представлениях РФ в отношении её бывшей сферы влияния", - произнёс Рыхетский.

Под бывшей сферой влияния он имеет в виду экс социалистические страны Центральной Европы, которые Россия, по убеждению главы Конституционного суда Чехии, контролировала в прошлом.

Павел Рыхетский также критически отнёсся к заявлениям некоторых чешских политиков, которые говорят о нескольких версиях причины взрывов на оружейных складах в деревне Врбетице. Они ставят под угрозу выводы следствия, что негативно сказывается на интересах страны в НАТО и ЕС. Глава КС Чехии убеждён: участие представителей русских спецслужб в данном инциденте не подлежит сомнению.

В прошлом месяце Чехия выдвинула обвинение в адрес спецслужб России. Якобы их представители причастны к взрыву в деревне Врбетице. Из-за этого Прага выслала 18 дипломатических сотрудников России. Москва отреагировала практически зеркально, объявив персонами нон грата 20 сотрудников чешского посольства. При этом в Кремле подчеркнули: обвинения Чехии не имеют под собой оснований, однако двусторонним отношениям они нанесли серьёзный урон.