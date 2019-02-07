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"Никаких игр": Волкер призвал Киев пустить российских наблюдателей на выборы. С одним условием
07 февраля 2019, 13:54 • 170 • Политика
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер призвал Киев придерживаться "демократических стандартов" и пустить российских наблюдателей на выборы президента. Но только с одним условием - чтобы те прибыли в составе наблюдателей БДИПЧ. "Никаких игр", - строго подчеркнул Волкер.
В ситуацию с российскими наблюдателями на будущих выборах президента Украины вмешались уже и Соединенные Штаты. Даже спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер не сдержался и высказался в адрес украинских властей в своем Twitter.
"Никаких игр", - строго подчеркнул Волкер, напомнив о том, что Украине "необходимо иметь доверие к своим собственным демократическим институтам".
Он призвал Киев придерживаться "демократических стандартов" и пустить российских наблюдателей на выборы президента.
"В противном случае позволяет людям ставить под сомнение выборы", - популярно объяснил спецпредставитель Госдепа украинским властям.
Но и пустить российских наблюдателей Волкер рекомендует только с одним условием - чтобы те прибыли в составе наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ).
"Хорошо, если российские наблюдатели будут, но под руководством БДИПЧ", - отметил Волкер.
Ранее МИД Украины подтвердил заявление президента Незалежной Петра Порошенко о том, что наблюдатели из России не будут допущены на выборы следующего главы государства. При этом было специально отмечено, что "владельцы российских паспортов" не будут допущены на выборы даже в качестве наблюдателей от международных организаций.
С таким заявлением выступила пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Екатерина Зеленко. По ее словам, отказ допустить на выборы наблюдателей из России не противоречит международным обязательствам Украины и может быть обоснован принципом соблюдения суверенитета страны.
Напомним, что выборы на Украине пройдут 31 марта. ЦИК Украины зарегистрировал для участия в них более 30 кандидатов, включая действующего главу государства Петра Порошенко.
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