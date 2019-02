"Никаких игр": Волкер призвал Киев пустить российских наблюдателей на выборы. С одним условием

В ситуацию с российскими наблюдателями на будущих выборах президента Украины вмешались уже и Соединенные Штаты. Даже спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер не сдержался и высказался в адрес украинских властей в своем Twitter.

"Никаких игр", - строго подчеркнул Волкер, напомнив о том, что Украине "необходимо иметь доверие к своим собственным демократическим институтам".

Он призвал Киев придерживаться "демократических стандартов" и пустить российских наблюдателей на выборы президента.

"В противном случае позволяет людям ставить под сомнение выборы", - популярно объяснил спецпредставитель Госдепа украинским властям.

Но и пустить российских наблюдателей Волкер рекомендует только с одним условием - чтобы те прибыли в составе наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ).

"Хорошо, если российские наблюдатели будут, но под руководством БДИПЧ", - отметил Волкер.

Ukraine needs ODIHR monitors to prove it adhers to democratic standards. Otherwise allows people to question election. OK if Russian monitors are part -- but under ODIHR authority. No games. needs to have confidence in its own democratic institutions.