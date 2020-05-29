"Никаких документов не нужно": Как получить возврат налога за 2019 год для самозанятых

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства о возврате налога за 2019 год самозанятым. Документ был опубликован на официальном сайте правительства России.

Из постановления следует, что возврат средств будет осуществлён автоматически всем самозанятым гражданам России, уплатившим налоги в 2019 году. Никаких документов для получения средств предоставлять не нужно.

"Средства будут выделены из резервного фонда правительства. Для возврата налога самозанятым не потребуется направлять заявления в Федеральную налоговую службу или предоставлять подтверждающие документы", - уточнили на сайте Кабмина.

Деньги будут перечислены на банковские карты, номера которых самозанятые указали на портале "Мой налог". Операция будет произведена в соответствии с правилами предоставления субсидий.

Напомним, что налог на самозянятых был введён 1 января 2019 года. Его возврат осуществляется в рамках программы поддержки граждан и бизнеса на фоне ситуации с пандемией коронавируса.