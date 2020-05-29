Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Германия вынесла вердикт России на основании шариковой ручки Путина
"Германия нанесла удар в лицо украинцам": Немецкий министр потребовала...
Российские "Буки" выстрелили рядом с США. И это не совпадение, а план
Удар молнии в Карслруэ, или Конец европейской солидарности
Главная / Политика

"Никаких документов не нужно": Как получить возврат налога за 2019 год для самозанятых

29 мая 2020, 22:55  •  70 • Политика
Мишустин подписал постановление о возврате налога за 2019 год самозанятым. Возврат будет автоматическим, никаких документов предоставлять не нужно, говорится на сайте правительства.
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства о возврате налога за 2019 год самозанятым. Документ был опубликован на официальном сайте правительства России.
Из постановления следует, что возврат средств будет осуществлён автоматически всем самозанятым гражданам России, уплатившим налоги в 2019 году. Никаких документов для получения средств предоставлять не нужно.
"Средства будут выделены из резервного фонда правительства. Для возврата налога самозанятым не потребуется направлять заявления в Федеральную налоговую службу или предоставлять подтверждающие документы", - уточнили на сайте Кабмина.
Деньги будут перечислены на банковские карты, номера которых самозанятые указали на портале "Мой налог". Операция будет произведена в соответствии с правилами предоставления субсидий.
Напомним, что налог на самозянятых был введён 1 января 2019 года. Его возврат осуществляется в рамках программы поддержки граждан и бизнеса на фоне ситуации с пандемией коронавируса.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



70
Источник
Похожие новости
29 мая 2020, 01:55
"Не удержались от спекуляций на трагедии": МИД России ответил Турции на слова о Крыме
29 мая 2020, 03:55
Гиркин дал себя допросить по делу MH17: Показания будут использованы против России - Бородай
29 мая 2020, 16:55
США получили "первое китайское предупреждение": Пушков заявил о долгожданном столкновении
29 мая 2020, 05:55
Мясников "опасен": Собчак заявила, что внесла свою лепту
29 мая 2020, 15:55
Крым подал иск на 1 млрд рублей. Суд начался
29 мая 2020, 15:55
СМИ: США дали Зеленскому последний шанс
Новости партнеров
 
Выбор дня
29 мая 2020, 00:55
COVID спутал Путину карты, провалив «масштабное вторжение» на Украину и Прибалтику
29 мая 2020, 01:55
"Не удержались от спекуляций на трагедии": МИД России ответил Турции на сло...
29 мая 2020, 05:55
"Россию назначили убийцей этого самолёта": Баранец рассказал о русской наив...
29 мая 2020, 03:55
Гиркин дал себя допросить по делу MH17: Показания будут использованы против России - ...
29 мая 2020, 05:55
Русофобская пропаганда Украины нашла «союзника» в РФ
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 мая 2020, 05:55
Россия не даёт открытого неба: Как Польша устроилась на подпевках США
23 мая 2020, 01:55
Литва строит мост, который ведёт в никуда
23 мая 2020, 10:55
Самые мрачные прогнозы подтвердились: В мире появился новый эпицентр COVID-19
28 мая 2020, 02:55
"Ближайшие соратники": Депутат-единоросс объяснил, кто и как "распнёт" Путина
25 мая 2020, 23:55
"Такой подарок Норвегии сделал": Сатановский поставил Медведева в один ряд с Горбачёвым
24 мая 2020, 19:55
"Один против 5 вооружённых головорезов": Журналист - о бойне с атошниками под Житомиром
25 мая 2020, 12:55
"Меньше будут страдать": Украинский политик напрямую призвал истребить жителей Донбасса
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.