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"Никаких документов не нужно": Как получить возврат налога за 2019 год для самозанятых
29 мая 2020, 22:55 • 70 • Политика
Мишустин подписал постановление о возврате налога за 2019 год самозанятым. Возврат будет автоматическим, никаких документов предоставлять не нужно, говорится на сайте правительства.
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства о возврате налога за 2019 год самозанятым. Документ был опубликован на официальном сайте правительства России.
Из постановления следует, что возврат средств будет осуществлён автоматически всем самозанятым гражданам России, уплатившим налоги в 2019 году. Никаких документов для получения средств предоставлять не нужно.
Деньги будут перечислены на банковские карты, номера которых самозанятые указали на портале "Мой налог". Операция будет произведена в соответствии с правилами предоставления субсидий.
Напомним, что налог на самозянятых был введён 1 января 2019 года. Его возврат осуществляется в рамках программы поддержки граждан и бизнеса на фоне ситуации с пандемией коронавируса.
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