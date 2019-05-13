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"Никакие видеоролики не помогут: Зеленскому не позволят отправить Раду в отставку" – эксперт
13 мая 2019, 03:09 • 85 • В мире
На YouTube-канале команды избранного президента Украины Владимира Зеленского была размещена видеопетиция по "горячему как пирожок" вопросу о немедленном роспуске Верховной рады. По мнению политолога Александра Форманчука, "никакие видеоролики не помогут: Зеленскому не позволят отправить парламент в отставку".
Автор видеообращения, напомнив о том, что нынешний состав Рады поддерживают всего-то 4% жителей Украины, призывает "голосовать лайками и просмотрами". Как только число просмотров ролика достигнет одного миллиона, "президент Зеленский обратит на него внимание", объясняет автор видеопетиции.
Верховная рада, со своей стороны, сделает все возможное, чтобы не позволить Зеленскому отправить парламентариев в отставку, можно регистрировать сколько угодно петиций и записывать роликов, это ничего не изменит, сказал в беседе с Nation News живущий в Крыму украинский и российский политолог Александр Форманчук.
По его мнению, на Украине системный политический кризис, который дальше будет только углубляться. Для того чтобы Зеленский не смог получить законную возможность распустить парламент, Рада будет максимально откладывать срок его инаугурации. Налицо откровенный конфликт между избранным президентом и Радой, отметил политолог.
Напомним, 4 мая Зеленский написал спикеру Верховной рады Андрею Парубию официальное письмо с предложением провести инаугурацию 19 мая, отметив, что настаивал на этой дате, чтобы избежать "вакуума власти". Против этой даты активно выступает парламент да и сам спикер. В украинском парламенте предлагают другие даты - 25 мая и 1 июня, чтобы у Зеленского не было возможности распустить Раду - согласно украинскому законодательству этого нельзя сделать за полгода до очередных парламентских выборов.
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