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"Никакие танки не прикроют": Голливудская актриса обругала Трампа за безумные траты на День независимости
04 июля 2019, 03:24 • 78 • В мире
Голливудская актриса Миа Фэрроу обругала президента США Дональда Трампа в "Твиттере". Артистку возмутили безумные траты на празднование Дня независимости, которые Трамп назвал "скромными". Припомнив, что президент США собрался устроить даже парад военной техники, Фэрроу заявила: "Никакие танки не прикроют саморекламы".
Трамп обещал американцам устроить такой праздник в честь Дня независимости, который они ещё не видели. В том числе он решил устроить парад военной техники, на котором продемонстрируют новейшие виды вооружения - к примеру, танки "Абрамс" и "лучшие в мире истребители".
Однако, как передаёт РИА Новости, пока в центр Вашингтона привезли только две бронемашины "Брэдли". Они старые и облупленные, в пятнах ржавчины. Стволы пулемётов на машинах сняты, дырки заклеены скотчем, оптика закрыта картонками…
В "Твиттере" Трамп написал, что намерен потратить на празднование "небольшую сумму" - около 92 млн долларов. В комментариях его обругали и предложили отдать эти средства военным ветеранам, а не тратить их на салют и прочие внешние атрибуты. В комментариях появилась и актриса Миа Фэрроу. Она присоединилась к тем, кто ругал Трампа, заявив, что, мол, танками он не прикроет саморекламу, в которую превратил праздник.
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