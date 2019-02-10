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"Никакие новые счета не открывались": В Газпромбанке открестились от слухов про венесуэльскую PDVSA

10 февраля 2019, 16:39  •  67 • Политика
В Газпромбанке прокомментировали сообщение СМИ о том, что венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA перевела к ним банковские счета. Здесь открестились от подобных слухов, заявив, что "никакие новые счета не открывались". И даже не планируются. Однако в банке есть уже счета PDVSA, открытые ранее.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило о том, что нефтяные счета венесуэльского гиганта PDVSA переводятся в Газпромбанк - подальше от американских санкций. Однако в самом банке от этих слухов открестились, уточнив, что информация в СМИ "не соответствует действительности".
"Никакие новые счета не открывались, - подчеркнули в Газпромбанке, говоря о PDVSA. - И не планируются банком к открытию".
Но также обратили внимание на то, что венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA является клиентом их банка, поскольку ранее открывала здесь свои счета.
"Информация агентства Reuters не соответствует действительности. Являясь одной из крупнейших нефтяных компаний мира, PDVSA имеет открытые счета во многих крупных банках, в том числе международных. В рамках взаимодействия с несколькими российскими компаниями - клиентами банка в группе ГПБ несколько лет назад также были открыты счета PDVSA. Однако мы подчеркиваем, что никакие новые счета не открывались и не планируются банком к открытию", - заявили "Коммерсанту" в Газпромбанке.

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