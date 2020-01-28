"Никакие иные способы не смогут помочь": Патриарх Кирилл подсказал, как увеличить население России на 10 млн

Предстоятель Русской Православной Церкви Святейший Патриарх Кирилл предложил способ увеличить население России на 10 миллионов человек всего за 10 лет. Для этого лишь надо ограничить количество абортов за счёт их вывода из системы обязательного медицинского страхования.

Патриарх Кирилл отметил, что увеличение численности населения страны является одной из важных целей, которые стоят перед государством. И этой цели вполне реально добиться, если значительно сократить количество абортов, уверен Предстоятель Русской Церкви. Только за счёт этой меры за 10 лет можно увеличить количество жителей России на 10 миллионов человек, подчеркнул он.

"Это никакая не фантазия, никакие иные способы не смогут помочь так радикально решить тему народонаселения", - сказал Патриарх Кирилл в ходе ежегодных Рождественских парламентских встреч в Совете Федерации.

Он добавил, что уже неоднократно поднимал соответствующую тему и будет продолжать это делать, пока лишение жизни по желанию (аборт) не будет исключено из понятия медицинской помощи.