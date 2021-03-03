"Нигерийский штамм". В Европе выявили опасную мутацию коронавируса

В одной из европейских стран появилась опасная мутация коронавирусной инфекции, так называемый "нигерийский штамм", который перебрался в Европу из Нигерии ещё в конце прошлого года.

Новую мутацию коронавирусной инфекции – так называемый "нигерийский штамм", обнаружили в одной из стран Европы. По данным специалистов, этот штамм устойчив к вакцинам.

По словам президента Итальянского общества вирусологов и директора микробиологической лаборатории Арнальдо Карузо, цитирует которого Lenta.ru, впервые этот штам обнаружили в Италии, сейчас специалисты работают над тем, как его победить и находятся в поиске вакцин.

Новый штамм коронавируса обнаружил в Нигерии в декабре прошлого года директор Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) Джон Нкенгасонг.