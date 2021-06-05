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"Нигерия - мужик": Волевое решение по поводу Twitter в Африке вызвало у русских восторг
05 июня 2021, 05:25 • 33 • В мире
Самая крупная страна Африки с населением 200 миллионов человек заблокировала Twitter. "Нигерия - мужик", - восторженно пишут русские.
Решение о блокировке Twitter принято Федеральным правительством Нигерии. Официально это называется приостановкой работы, но срок этой "паузы" не определён.
"Федеральное правительство приостановило на неопределённый срок функционирование сервиса микроблогов и социальной сети Twitter в Нигерии", - сказано в сообщении на сайте нигерийского Министерства информации и культуры.
Власти решили, что Twitter постоянно используется для деятельности, нацеленной на "подрыв… существования Нигерии". Во всяком случае так сказано в пресс-релизе ведомства.
"Нигерия - мужик", - отреагировала на эту новость главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.
"Будь как Нигерия", - прокомментировал событие политолог Алексей Мартынов.
Ранее стало известно об удалении Twitter'ом поста президента Нигерии Мухаммаду Бухари. В посте было написано о тех, "кто сегодня ведёт себя плохо". Глава африканского государства отметил, что эти люди слишком молоды, чтобы знать о событиях 1967-1970 годов, когда из-за гражданской войны в Нигерии были голод и разрушения. По версии некоторых нигерийских СМИ, этот твит был намёком для сепаратистов с юго-востока страны.
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