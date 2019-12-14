Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Саммит нормандской четвёрки. Зеленский как продолжатель политики Порошенко
Речь гостя об отношении Зеленского К ДОНБАССУ поразила СОЛОВЬЕВА! Замер весь зал...
"В преддверии российских санкций?": Американцы затариваются бензином. ...
«Внешнеполитический манёвр после нормандского формата»: Зеленский внёс в Раду за...
Главная / В мире

"Ничья так ничья": Скабеева тонко поддела Зеленского, узнав о деталях "нормандского саммита"

14 декабря 2019, 16:54  •  252 • В мире
Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко рассказал о том, как проходили переговоры на "нормандской встрече" в Париже. По словам Руденко, президент Украины Владимир Зеленский пытался настоять на серьёзных изменениях в документ, который согласовывали ещё в сентябре. Однако "твёрдость нашего лидера" помешала этому, сказал Руденко. "Ну, ничья так ничья", - пошутила журналист Ольга Скабеева в своём Telegram-канале, напомнив о словах Зеленского, которые он сказал после своей первой встречи с Путиным.
Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко раскрыл детали переговоров по Украине на саммите в "нормандском формате". По словам Руденко, Владимир Зеленский хотел добиться изменений, но ему это не удалось.
"В первую очередь вскрыть "Минск-2", заменив его "Минском-3". Убрать все ссылки на изменение в конституции - для них это самый болезненный вопрос. И вопрос с контролем на границе, поменять очередность шагов: чтобы выборы происходили только после того, как Украина получит контроль над границей. Этого им не удалось", - рассказал журналистам Андрей Руденко.
По словам Руденко, иногда разговор шёл на "высоких тонах". Иногда появлялись идеи внести серьёзные изменения в документ, который был согласован в сентябре. "Но, тем не менее, твёрдость нашего лидера это всё предотвратила", - заявил Руденко.
В своём Telegram-канале журналист Ольга Скабеева тонко пошутила над Зеленским. Она напомнила о первой реакции украинского лидера после переговоров с Владимиром Путиным. Тогда Зеленский заявил: "Давайте говорить "ничья". "Ну, ничья так ничья", - написала Ольга Скабеева.
Президенты Франции, России, Украины и канцлер ФРГ встретились в Париже 9 декабря. Они обсудили проблемы, связанные с Украиной: транзит газа и обмен пленными в Донбассе. Подводя итоги первой встречи с Владимиром Путиным, Владимир Зеленский заявил: "Давайте говорить "ничья". При этом Зеленский отметил, что переговоры, на его взгляд, "были сложными", а вместо намеченных 20 минут продолжались почти час и состояли из двух частей: когда в комнате для переговоров были представители всех сторон, а затем разговор продолжился тет-а-тет. По словам украинского президента, Путин очень скрупулёзен, поэтому и разговор с ним вести непросто.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



252
Источник
Похожие новости
13 декабря 2019, 21:24
Германия испугана, Норвегия действует: Разгул преступности в Швеции беспокоит соседей
14 декабря 2019, 16:54
"Ничья так ничья": Скабеева тонко поддела Зеленского, узнав о деталях "нормандского саммита"
14 декабря 2019, 10:24
"Разговор на повышенных тонах": В МИД рассказали о "закулисье" встречи в "нормандском формате"
14 декабря 2019, 10:09
Внутренние игры: в США заявили о попытках РФ переложить на Украину вину за «вмешательство»
14 декабря 2019, 03:54
"Не учли реальные угрозы": Очередной украинский политик сделал "предсказание" о Крымском мосте
14 декабря 2019, 13:39
В "Нафтогазе" намекнули на успех в переговорах с Россией по газу
Новости партнеров
 
Выбор дня
14 декабря 2019, 10:24
"Прихватил чашку": Проукраинский эксперт отомстил за запрет гавкать в росси...
14 декабря 2019, 03:54
"Не учли реальные угрозы": Очередной украинский политик сделал "предск...
14 декабря 2019, 07:09
"Маскали убирайтесь". Власти Белоруссии разрешили антирусские лозунги (Tele...
14 декабря 2019, 07:09
"Babushka жжот напоследок": В соцсетях отреагировали на слова Меркель о сан...
14 декабря 2019, 10:24
"Мощнее, жёстче и гораздо опытнее": Соловьёв назвал реального правителя Укр...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 декабря 2019, 03:09
Литва осталась в Лондоне ни с чем
07 декабря 2019, 22:24
"Только уедут - грязь на русских": Покровскому задали логичный вопрос о "приёмке" на Западе
08 декабря 2019, 14:39
«Моя музыка для всех. Кроме русских»: Как советские звёзды отрекаются от страны, благодаря которой стали знамениты
11 декабря 2019, 01:09
"И ножками, и глазками": Захарова посоветовала Зеленскому сделать хоть что-то "не в теории"
11 декабря 2019, 10:54
"Украину уничтожат к 2024 году, если не залить Донбасс кровью": Националисты Украины пошли ва-банк
13 декабря 2019, 11:24
Захарова оценила ответ Зеленского на слова Путина по поводу газа
09 декабря 2019, 10:09
«Ржев». Ну и кто это проплатил?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.