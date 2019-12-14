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"Ничья так ничья": Скабеева тонко поддела Зеленского, узнав о деталях "нормандского саммита"
14 декабря 2019, 16:54 • 252 • В мире
Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко рассказал о том, как проходили переговоры на "нормандской встрече" в Париже. По словам Руденко, президент Украины Владимир Зеленский пытался настоять на серьёзных изменениях в документ, который согласовывали ещё в сентябре. Однако "твёрдость нашего лидера" помешала этому, сказал Руденко. "Ну, ничья так ничья", - пошутила журналист Ольга Скабеева в своём Telegram-канале, напомнив о словах Зеленского, которые он сказал после своей первой встречи с Путиным.
Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко раскрыл детали переговоров по Украине на саммите в "нормандском формате". По словам Руденко, Владимир Зеленский хотел добиться изменений, но ему это не удалось.
"В первую очередь вскрыть "Минск-2", заменив его "Минском-3". Убрать все ссылки на изменение в конституции - для них это самый болезненный вопрос. И вопрос с контролем на границе, поменять очередность шагов: чтобы выборы происходили только после того, как Украина получит контроль над границей. Этого им не удалось", - рассказал журналистам Андрей Руденко.
По словам Руденко, иногда разговор шёл на "высоких тонах". Иногда появлялись идеи внести серьёзные изменения в документ, который был согласован в сентябре. "Но, тем не менее, твёрдость нашего лидера это всё предотвратила", - заявил Руденко.
В своём Telegram-канале журналист Ольга Скабеева тонко пошутила над Зеленским. Она напомнила о первой реакции украинского лидера после переговоров с Владимиром Путиным. Тогда Зеленский заявил: "Давайте говорить "ничья". "Ну, ничья так ничья", - написала Ольга Скабеева.
Президенты Франции, России, Украины и канцлер ФРГ встретились в Париже 9 декабря. Они обсудили проблемы, связанные с Украиной: транзит газа и обмен пленными в Донбассе. Подводя итоги первой встречи с Владимиром Путиным, Владимир Зеленский заявил: "Давайте говорить "ничья". При этом Зеленский отметил, что переговоры, на его взгляд, "были сложными", а вместо намеченных 20 минут продолжались почти час и состояли из двух частей: когда в комнате для переговоров были представители всех сторон, а затем разговор продолжился тет-а-тет. По словам украинского президента, Путин очень скрупулёзен, поэтому и разговор с ним вести непросто.
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