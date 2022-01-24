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"Ничего страшного не происходит?": Коц поймал Зеленского, в панике созвавшего СНБО
24 января 2022, 21:40 • 177 • Политика
Военный корреспондент Александр Коц поймал на противоречии президента Украины Владимира Зеленского, который экстренно созвал заседание СНБО. "Ничего страшного не происходит?" - уточнил он.
Коц обратил внимание, что действия украинской власти явно не соответствуют официальным заявлениям Киева. Ещё недавно Зеленский призывал украинцев "выдохнуть" и перестать бояться русского "вторжения". А вскоре после этого в экстренном порядке созвал заседание Совета национальной обороны и безопасности.
- иронизирует журналист.
Скриншот: Telegram/Kotsnews
Напомним, что украинские власти уже несколько раз меняли "показания", явно не понимая до конца, какую позицию им отстаивать. Сперва они опровергли распространённый американскими СМИ фейк о якобы готовящемся "вторжении" России. В Киеве тогда заявили, что если бы Москва действительно стягивала войска к границе, украинская разведка это бы заметила.
Затем украинские политики, видимо, решили подыграть западным "партнёрам" и начали повторять их тезис о "русской угрозе". После того как Зеленский заявил, что Россия может завоевать Харьков, в украинском городе началась настоящая паника, и президенту пришлось всех успокаивать, говоря о том, что всё в порядке и беспокоиться не стоит.
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