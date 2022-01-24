"Ничего страшного не происходит?": Коц поймал Зеленского, в панике созвавшего СНБО

Военный корреспондент Александр Коц поймал на противоречии президента Украины Владимира Зеленского, который экстренно созвал заседание СНБО. "Ничего страшного не происходит?" - уточнил он.

Коц обратил внимание, что действия украинской власти явно не соответствуют официальным заявлениям Киева. Ещё недавно Зеленский призывал украинцев "выдохнуть" и перестать бояться русского "вторжения". А вскоре после этого в экстренном порядке созвал заседание Совета национальной обороны и безопасности.

Я правильно понимаю, что экстренное и внеплановое совещание СНБО на Украине было собрано для того, чтобы сказать, что ничего страшного не происходит и причин для паники нет?

- иронизирует журналист.

Скриншот: Telegram/Kotsnews

Напомним, что украинские власти уже несколько раз меняли "показания", явно не понимая до конца, какую позицию им отстаивать. Сперва они опровергли распространённый американскими СМИ фейк о якобы готовящемся "вторжении" России. В Киеве тогда заявили, что если бы Москва действительно стягивала войска к границе, украинская разведка это бы заметила.

Затем украинские политики, видимо, решили подыграть западным "партнёрам" и начали повторять их тезис о "русской угрозе". После того как Зеленский заявил, что Россия может завоевать Харьков, в украинском городе началась настоящая паника, и президенту пришлось всех успокаивать, говоря о том, что всё в порядке и беспокоиться не стоит.