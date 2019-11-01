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"Ничего себе у вас велодорожки!": Путин пригрозил кулаком просителю 451 миллиона
01 ноября 2019, 02:54 • 75 • Политика
Президент России Владимир Путин показал кулак на просьбу дать 451 миллион на велодорожку. "Ничего себе у вас велодорожки!" - воскликнул глава государства.
На встрече с калининградцами президент России Владимир Путин показал кулак в ответ на просьбу выделить 451 миллион рублей на строительство велодорожек в городе. Момент попал на камеру и опубликован в Сети.
На видео видно, как глава государства в шутку грозит кулаком, а затем громко удивляется высокой стоимости прокладки велодорожек в Калининграде. От этого спикер слегка запнулся, когда озвучивал необходимую сумму.
Напомним, что в августе этого года Министерство спорта России опубликовало методичку по развитию велодорожек в городах страны. В документе указывается, что появление специальных полос для велосипедистов не только поможет улучшить физическую форму граждан, но и позволит разгрузить дороги для автотранспорта. Тем не менее развитой велосипедной инфраструктурой может похвастаться только Москва, пишет РИА ФАН.
Фото: скриншот Twitter/@dimsmirnov175
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