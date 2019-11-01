"Ничего себе у вас велодорожки!": Путин пригрозил кулаком просителю 451 миллиона

На встрече с калининградцами президент России Владимир Путин показал кулак в ответ на просьбу выделить 451 миллион рублей на строительство велодорожек в городе. Момент попал на камеру и опубликован в Сети.

На видео видно, как глава государства в шутку грозит кулаком, а затем громко удивляется высокой стоимости прокладки велодорожек в Калининграде. От этого спикер слегка запнулся, когда озвучивал необходимую сумму.

"Ничего себе у вас велодорожки!" - воскликнул Путин.

Напомним, что в августе этого года Министерство спорта России опубликовало методичку по развитию велодорожек в городах страны. В документе указывается, что появление специальных полос для велосипедистов не только поможет улучшить физическую форму граждан, но и позволит разгрузить дороги для автотранспорта. Тем не менее развитой велосипедной инфраструктурой может похвастаться только Москва, пишет РИА ФАН.

Фото: скриншот Twitter/@dimsmirnov175