Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Погибнут 100 миллионов. Индия и Пакистан могут развязать ядерную войну
Reuters нужно гнать из России в шею (Руслан Осташко)
Докторам прописали: президент сосредоточился на медицине
Чекисты защищают Партию Шария. Спасибо чекистам
Главная / Политика

"Ничего себе у вас велодорожки!": Путин пригрозил кулаком просителю 451 миллиона

01 ноября 2019, 02:54  •  75 • Политика
Президент России Владимир Путин показал кулак на просьбу дать 451 миллион на велодорожку. "Ничего себе у вас велодорожки!" - воскликнул глава государства.
На встрече с калининградцами президент России Владимир Путин показал кулак в ответ на просьбу выделить 451 миллион рублей на строительство велодорожек в городе. Момент попал на камеру и опубликован в Сети.
На видео видно, как глава государства в шутку грозит кулаком, а затем громко удивляется высокой стоимости прокладки велодорожек в Калининграде. От этого спикер слегка запнулся, когда озвучивал необходимую сумму.
"Ничего себе у вас велодорожки!" - воскликнул Путин.
Напомним, что в августе этого года Министерство спорта России опубликовало методичку по развитию велодорожек в городах страны. В документе указывается, что появление специальных полос для велосипедистов не только поможет улучшить физическую форму граждан, но и позволит разгрузить дороги для автотранспорта. Тем не менее развитой велосипедной инфраструктурой может похвастаться только Москва, пишет РИА ФАН.
Фото: скриншот Twitter/@dimsmirnov175

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



75
Источник
Похожие новости
01 ноября 2019, 00:54
Горбачев предостерег Россию и Запад от возведения новых стен
31 октября 2019, 13:54
"Экстремалы" Донбасса: Вышинский снял фильм о "железной женщине", не бросившей своих во время войны
31 октября 2019, 17:09
В Госдуме хотят закрыть НКО-иноагентам путь в партии
01 ноября 2019, 02:54
Хэллоуин для Трампа: Дан старт процедуре импичмента президента США
31 октября 2019, 20:24
Подъемом тарифов ЖКХ кабмин лишит пенсионеров "прибавки к пенсии": Соцсети вскрыли ложь Медведева
01 ноября 2019, 02:54
"Ничего себе у вас велодорожки!": Путин пригрозил кулаком просителю 451 миллиона
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 октября 2019, 04:39
Кристин Лагард как грядущая катастрофа Европы
28 октября 2019, 07:54
Батальоны просят крови
27 октября 2019, 18:54
Украина сама обрекла себя на "сильный удар" и массовые увольнения, сделав русский выбор - экс-депутат Рады
25 октября 2019, 08:09
«Наращивают напряжённость в отношениях с Россией»: в бундестаге выступили за вывод американских войск из Германии
29 октября 2019, 06:39
В минутной готовности. На русских страшно нападать
30 октября 2019, 01:54
Аваков назвал условие для своей отставки
29 октября 2019, 06:39
Китовая отрыжка принесла бедному тайскому рыбаку около $320 тысяч
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.