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"Ничего предпринимать не буду": Глава "Партии пенсионеров России" не расстроился из-за её ликвидации судом

14 июня 2019, 02:24  •  63 • Политика
Верховный суд ликвидировал "Партию пенсионеров России" за неучастие в выборах. Председатель партии заявил, что не будет обжаловать это решение. "Ничего предпринимать не буду", - заявил он.
В России перестала существовать "Партия пенсионеров России". Её официально ликвидировал Верховный суд за неучастие в выборах на протяжении последних семи лет. Соответствующая информация была размещена на сайте суда.
Уточняется, что политическую силу ликвидировали по иску Минюста. Председатель партии Николай Чеботарев уже заявил, что не будет обжаловать решение суда или предпринимать другие действия по этому поводу.
"Решения суда не знаю. Но ничего предпринимать не буду в связи с этим. Суд закрыл и закрыл, у меня хватает и без этого работы", - сказал Чеботарев в интервью ТАСС.
Напомним, что Минюст также подал иски о закрытии партий "Народная партия "За женщин России", "Альянс зеленых" и "Союз горожан". Эти дела ещё находятся на рассмотрении. Как отмечают в Минюсте, все эти партии нарушили требования закона о выборах, который предписывает обязательное участие в избирательных кампаниях.

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