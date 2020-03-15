"Ничего общего с вирусным заболеванием": На Украине объяснили, почему бывшего премьера доставили в больницу с чёрного хода

По словам пресс-секретаря, Яценюк прибыл в клинику "Борис" на запланированную процедуру. Она попросила "не распространять панику и домыслы" и заверила, что с бывшим премьером всё в порядке.

"Он был в клинике, но по причинам, которые не связаны ни с одним ОРЗ. Это была плановая процедура, которая не имеет ничего общего с диагностикой вирусного заболевания", - рассказала Лапло.

Украинский портал "Обозреватель" пишет, что возле чёрного хода киевской клиники останавливался личный автомобиль экс-премьера Toyota Sequoia. Сам Яценюк, как и его охранник, был в медицинской маске. Когда машина подъехала, политик долго не покидал салона. Предполагается, что он "собирался с силами".