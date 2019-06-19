"Ничего общего с реальной ситуацией": Небензя поймал "партнеров" на перевирании данных о Сирии

Об этом представитель России говорил за заседании Совета безопасности ООН. В ходе своего выступления Небензя отметил – некоторые страны пытаются создать перед международным сообществом искаженную картину того, что происходит в Сирии.

"Некоторые наши партнёры продолжают транслировать сигналы, которые не имеют ничего общего с реальной ситуацией в Сирии либо искажают обстановку на земле", — цитирует его портал RT.

При этом Небензя подчеркнул – Россия соблюдает достигнутые ранее договоренности, которые должна привести к стабилизации обстановки в Сирии. Речь идет о сочинском меморандуме. Все военные действия, предпринимаемые российской стороной – всего лишь ответ на нападения террористов.

"Акцентируем еще раз: Вооружённые силы Сирии и Воздушно-космические силы России наносят удары исключительно по подтверждённым разведданными объектам террористов", — добавил Небензя.

С 12 июня на территории зоны деэскалации в сирийской провинции Идлиб при посредничестве России и Турции был установлен режим полного прекращения огня.