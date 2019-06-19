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"Ничего общего с реальной ситуацией": Небензя поймал "партнеров" на перевирании данных о Сирии

19 июня 2019, 05:54  •  33 • Политика
Постпред РФ при ООН Василий Небензя поймал "партнеров", как он назвал ряд неких стран, на перевирании информации о происходящем в Сирии. "Ничего общего с реальной ситуации", - возмутился дипломат.
Об этом представитель России говорил за заседании Совета безопасности ООН. В ходе своего выступления Небензя отметил – некоторые страны пытаются создать перед международным сообществом искаженную картину того, что происходит в Сирии.
"Некоторые наши партнёры продолжают транслировать сигналы, которые не имеют ничего общего с реальной ситуацией в Сирии либо искажают обстановку на земле", — цитирует его портал RT.
При этом Небензя подчеркнул – Россия соблюдает достигнутые ранее договоренности, которые должна привести к стабилизации обстановки в Сирии. Речь идет о сочинском меморандуме. Все военные действия, предпринимаемые российской стороной – всего лишь ответ на нападения террористов.
"Акцентируем еще раз: Вооружённые силы Сирии и Воздушно-космические силы России наносят удары исключительно по подтверждённым разведданными объектам террористов", — добавил Небензя.
С 12 июня на территории зоны деэскалации в сирийской провинции Идлиб при посредничестве России и Турции был установлен режим полного прекращения огня.

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