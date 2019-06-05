"Ничего нового": Савченко увидела в Зеленском кальку Порошенко

Украинский нардеп Надежда Савченко заявила, что новый президент страны Владимир Зеленский повторяет риторику своего предшественника Петра Порошенко.

По её словам, судя по выступлению Зеленского в Брюсселе, в его содержании не было "ничего свежего".

Савченко убеждена, что Европа по отношению к Украине за эти годы не изменила своих политических взглядов. При этом, добавила она, у Киева "есть все шансы, что ничего из того, что было сказано в Брюсселе, не будет реализовано".

Фактически, подчеркнула нардеп, поездка Зеленского в Брюссель - исключительно дипломатическая встреча, которая не даст никаких изменений в вопросе по Донбассу, передаёт NewsOne.