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"Ничего нового": Савченко увидела в Зеленском кальку Порошенко
05 июня 2019, 00:39 • 31 • В мире
Украинский депутат Надежда Савченко заявила, что не услышала ничего нового в заявлениях президента Украины Владимира Зеленского в Брюсселе. По её словам, аналогичные заявления делал и Пётр Порошенко. "Я не увидела ничего свежего", - констатировала она.
Украинский нардеп Надежда Савченко заявила, что новый президент страны Владимир Зеленский повторяет риторику своего предшественника Петра Порошенко.
По её словам, судя по выступлению Зеленского в Брюсселе, в его содержании не было "ничего свежего".
Савченко убеждена, что Европа по отношению к Украине за эти годы не изменила своих политических взглядов. При этом, добавила она, у Киева "есть все шансы, что ничего из того, что было сказано в Брюсселе, не будет реализовано".
Фактически, подчеркнула нардеп, поездка Зеленского в Брюссель - исключительно дипломатическая встреча, которая не даст никаких изменений в вопросе по Донбассу, передаёт NewsOne.
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