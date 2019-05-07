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"Ничего не ясно": Израиль передал в США странную информацию об антиамериканском "заговоре" Ирана
07 мая 2019, 07:24 • 241 • Политика
Ряд израильских СМИ сообщил, что Иран готовит некий антиамериканский заговор. При этом Израиль уже передал информацию об этом в США. Однако, судя по публикациям, донос должен быть странным – из него не ясно ничего: ни что именно якобы готовят иранцы, ни то, когда они будто бы планируют претворять эти планы в жизнь.
О том, что Тель-Авив передал Вашингтону некие сведения о предполагаемом иранском заговоре против последнего, сообщает издание Axious со ссылкой на осведомленный источник. План Ирана якобы способен навредить американцам, вернее, их интересам, в Персидском заливе.
При этом само "разоблачительное" сообщение выглядит крайне странно. Издание цитирует осведомителя: "Не ясно, что именно собираются сделать иранцы, как они будут это реализовывать и когда. Но ситуация в Иране обостряется из-за действий в его отношении Америки".
Однако этого сигнала хватило, чтобы помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил о намерении выслать поближе к Ирану группу американских военных на авианосце. Также группа будет усилена несколькими военными самолетами-бомбардировщиками.
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