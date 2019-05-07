"Ничего не ясно": Израиль передал в США странную информацию об антиамериканском "заговоре" Ирана

О том, что Тель-Авив передал Вашингтону некие сведения о предполагаемом иранском заговоре против последнего, сообщает издание Axious со ссылкой на осведомленный источник. План Ирана якобы способен навредить американцам, вернее, их интересам, в Персидском заливе.

При этом само "разоблачительное" сообщение выглядит крайне странно. Издание цитирует осведомителя: "Не ясно, что именно собираются сделать иранцы, как они будут это реализовывать и когда. Но ситуация в Иране обостряется из-за действий в его отношении Америки".

Однако этого сигнала хватило, чтобы помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил о намерении выслать поближе к Ирану группу американских военных на авианосце. Также группа будет усилена несколькими военными самолетами-бомбардировщиками.