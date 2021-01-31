"Ничего не получается": Митингами в России руководят из-за рубежа, но планы "кукловодов" срываются

Корреспондент Царьграда сообщает, что в центре Москвы толп митингующих нет. Группа телеканала сменила несколько точек, однако активистов снять так и не удалось:

Никакого митинга, никаких сторонников Алексея Навального здесь не видно. Непонятно, состоится ли сегодня акция, вероятно, силовые структуры предприняли верные действия, - передаёт корреспондент "Первого русского" Ян Комарницкий.

К слову, на Тверскую пройти в принципе невозможно, здесь всё перекрыто полицией. Отдельные группы активистов стоят на улицах, по всей видимости, в ожидании новых команд - куда именно надо идти... Леонид Волков, который сегодня не находится в России, уже поменял несколько точек в Москве и Санкт-Петербурге, поясняя, куда именно следует бежать для красивой картинки протеста. Но... массовости добиться так и не удалось.

Напомним, Царьград ведёт прямую трансляцию и рассказывает о том, как Россию пытаются поднять на бунт. К счастью, пока планы "кукловодов" не реализованы.