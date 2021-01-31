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"Ничего не получается": Митингами в России руководят из-за рубежа, но планы "кукловодов" срываются
31 января 2021, 17:05 • 301 • Политика
Протестующие в Москве и Санкт-Петербурге пытаются найти новую точку сбора, руководствуясь командами, которые отдаёт Леонид Волков. Он, к слову, давно бежал из России и сейчас работает в Германии в поисках нужной протестной картинки. Но... "ничего не получается" - именно такую оценку дают корреспонденты Царьграда, не наблюдая активистов в центре Москвы.
Корреспондент Царьграда сообщает, что в центре Москвы толп митингующих нет. Группа телеканала сменила несколько точек, однако активистов снять так и не удалось:
К слову, на Тверскую пройти в принципе невозможно, здесь всё перекрыто полицией. Отдельные группы активистов стоят на улицах, по всей видимости, в ожидании новых команд - куда именно надо идти... Леонид Волков, который сегодня не находится в России, уже поменял несколько точек в Москве и Санкт-Петербурге, поясняя, куда именно следует бежать для красивой картинки протеста. Но... массовости добиться так и не удалось.
Напомним, Царьград ведёт прямую трансляцию и рассказывает о том, как Россию пытаются поднять на бунт. К счастью, пока планы "кукловодов" не реализованы.
301
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