"Ничего не поделать, СССР победил в войне": Пожилые японцы не ждут возвращения Курил

Хотя Япония на высоком уровне заявляет свои права на Южные Курилы в течение многих лет, рядовые японцы не считают особенно важным факт обладания малообитаемыми островами и не ждут их возвращения. "Ничего не поделать, СССР победил в войне", - говорят они.

Об этом узнали российские журналисты, в преддверии встречи президента России Владимира Путина и премьера Японии Синдзо Абэ пообщавшиеся с жителями Токио.

53-летний мужчина по фамилии Коидзуми заявил, что с тех пор, как Южнокурильские острова перешли к СССР по итогам Второй мировой войны, прошло слишком много времени. По его словам, связь с островами уже потеряна. "Я не знаю точно, что ответить", - сказал Коидзуми в ответ на вопрос о том, нужны ли Японии требуемые острова.

Фактически острова принадлежат России, и уже связи с Японией потеряны, считает 55-летний охранник Тобисава. "Ничего не поделать, СССР победил в войне", - говорит он.

В то же время опрошенные молодые люди выразили более решительные настроения, заявив о необходимости передачи островов Японии, либо вообще отказались от разговора с журналистом РИА Новости.