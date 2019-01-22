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"Ничего не поделать, СССР победил в войне": Пожилые японцы не ждут возвращения Курил
22 января 2019, 17:39 • 35 • В мире
Хотя Япония на высоком уровне заявляет свои права на Южные Курилы в течение многих лет, рядовые японцы не считают особенно важным факт обладания малообитаемыми островами и не ждут их возвращения. "Ничего не поделать, СССР победил в войне", - говорят они.
Об этом узнали российские журналисты, в преддверии встречи президента России Владимира Путина и премьера Японии Синдзо Абэ пообщавшиеся с жителями Токио.
53-летний мужчина по фамилии Коидзуми заявил, что с тех пор, как Южнокурильские острова перешли к СССР по итогам Второй мировой войны, прошло слишком много времени. По его словам, связь с островами уже потеряна. "Я не знаю точно, что ответить", - сказал Коидзуми в ответ на вопрос о том, нужны ли Японии требуемые острова.
Фактически острова принадлежат России, и уже связи с Японией потеряны, считает 55-летний охранник Тобисава. "Ничего не поделать, СССР победил в войне", - говорит он.
В то же время опрошенные молодые люди выразили более решительные настроения, заявив о необходимости передачи островов Японии, либо вообще отказались от разговора с журналистом РИА Новости.
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