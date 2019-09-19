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"Ничего не меняется": Президент Эстонии заявила, что Европа устала от Украины

19 сентября 2019, 07:54  •  263 • Политика
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд рассказала о причинах усталости Европы от Украины. Она отмечает, что в Незалежной ситуация тяжелая, но "ничего не меняется", несмотря на советы от европейских стран.
Эстонский лидер Керсти Кальюлайд сделала неожиданное признание. В своем интервью для "Европейской правды", президент Эстонии заявила, что европейский страны уже успели устать от Украины. Причина – бесконечная коррупция в Незалежной и ее тяжелая экономическая ситуация. А главное, что несмотря ни на какие рекомендации, отмечает Кальюлайд, ничего на Украине не меняется.
"Причина усталости — в том, что мы много лет даём те же советы, - говорит она. – Однако мы не видим, чтобы Украина становилась менее коррумпированной".
В силах новой украинской власти показать другое, более позитивное развитие страны, уверена эстонский президент.

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