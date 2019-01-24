"Ничего не изменилось": Россия признала президента Мадуро главой Венесуэлы

Россия по-прежнему признаёт президента Венесуэлы Николаса Мадуро действующим главой страны. "Ничего не изменилось", - сказал зампред комитета Совета Федерации Андрей Климов.

Россия признаёт законно избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро главой этой страны. Об этом заявил зампред комитета Совета Федерации Андрей Климов.

Он подчеркнул, что после объявления лидера венесуэльской оппозиции себя президентом Венесуэлы, для Москвы ничего не изменилось. И не изменится, подчеркнул Андрей Климов.