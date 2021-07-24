"Ничего не доказывает": В Швейцарии объяснились за смерть почти 130 вакцинированных

В Швейцарии не нашли связи между прививкой и десятками смертей вакцинированных граждан. Уточняется, что средний возраст почивших - 80,5 года.

В Швейцарии с начала года скончалось 128 человек, которые ранее прошли вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщил надзорный орган за рынком лекарств Swissmedic. В сообщении уточняется, что связи с вакцинацией не наблюдается.

Представители Swissmedic подчёркивают, что нет никаких конкретных доказательств, что причиной смерти стала вакцинация.

Возраст умерших граждан в среднем составлял 80,5 года. При этом летальные исходы связаны с инфекциями, болезнями сердца, а также заболеваниями лёгких и дыхательных путей.

К концу июля, по информации швейцарского надзорного органа, известно о тысячах побочных случаев от "ковидных" прививок. Уточняется, что из всех побочных эффектов, которых зафиксировано более 4300, 35,6% квалифицировали как серьёзные.

Большинство уведомлений о серьёзных последствиях касались прививок вакциной американской компании Moderna.