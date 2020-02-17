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"Ничего не боюсь, кроме морозов": Пенсионер пешком идёт в Москву, чтобы пожать руку Путину
17 февраля 2020, 17:39 • 148 • В мире
Милован Милутинович, 72-летний житель сербского города Ужице, отправился в минувшую субботу, 15 февраля, в столицу России. Его цель – посмотреть парад Победы и пожать руку Владимиру Путину. А вышел он заблаговременно потому, что до Москвы намерен добраться пешком. "Ничего не боюсь, кроме морозов", - сказал он.
По словам Милутиновича, каждый день он планирует проходить по 40 километров, сообщает портал В92. Ему предстоит преодолеть 2640 километров, а путь его будет лежать через Венгрию, Польшу и Белоруссию. По словам Милована, готовился к путешествию он целых полгода.
Мужчина надеется, что 9 мая он окажется в столице России, увидит парад на Красной площади и обязательно пожмёт руку Владимиру Путину, которого очень уважает.
Милутинович - бодибилдер, обладатель черного пояса по карате и студент факультета физической культуры в Нови-Саде. К слову, такое дальнее пешее путешествие серб совершает не в первый раз. До этого он уже успел побить рекорд Гиннесса, пройдя две с половиной тысячи километров до Лондона, где проходила в то время Олимпиада-2012.
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