"Ничего не боюсь, кроме морозов": Пенсионер пешком идёт в Москву, чтобы пожать руку Путину

По словам Милутиновича, каждый день он планирует проходить по 40 километров, сообщает портал В92. Ему предстоит преодолеть 2640 километров, а путь его будет лежать через Венгрию, Польшу и Белоруссию. По словам Милована, готовился к путешествию он целых полгода.

Мужчина надеется, что 9 мая он окажется в столице России, увидит парад на Красной площади и обязательно пожмёт руку Владимиру Путину, которого очень уважает.

Милутинович - бодибилдер, обладатель черного пояса по карате и студент факультета физической культуры в Нови-Саде. К слову, такое дальнее пешее путешествие серб совершает не в первый раз. До этого он уже успел побить рекорд Гиннесса, пройдя две с половиной тысячи километров до Лондона, где проходила в то время Олимпиада-2012.