"Угрожающая нацбезопасности" Соединённых Штатов Америки Россия, о чём продолжают кричать западные официальные лица, побила рекорд по поставкам нефти в США. Как говорится, "ничего личного".

Минэнергетики США обнародовало данные, в которых говорится об увеличении импорта российских нефти и нефтепродуктов до рекордных отметок. Всего по итогам 2020 года объёмы закупок составили 538 тысяч баррелей в сутки и выросли на 3,5% в годовом выражении. При этом доля России в среднесуточном импорте США в прошедшем году достигла почти 7%, тем самым был побит рекорд. Наша страна стала вторым по величине экспортёром нефти и нефтепродуктов.

Отметим, что США неоднократно заявляли и продолжают заявлять о мнимой "агрессии" России и о том, что наша страна является угрозой номер один для Штатов, что ни разу не было подкреплено реальными фактами.