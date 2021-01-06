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"Ничего личного". Путин поставил на вид Голиковой, исправив её доклад
06 января 2021, 01:05 • 55 • Политика
Президент России Владимир Путин начал первое в 2021 году совещание. Главной темой стали социальные вопросы - в том числе программа поддержки граждан в рамках социального контракта. И тут Путин поставил на вид Голиковой, на ходу исправив её доклад. "Ничего личного", - подчеркнул президент.
Вице-премьер России Татьяна Голикова говорила о старте работы в рамках социального контракта с регионами страны. Формат соцконтракта - это оказание помощи малоимущим в рамках заключённого договора. Голикова пояснила, что по информации в регионах России, были сформулированы цели и задачи. И тут Владимир Путин вынужден был сделать ремарку:
"Татьяна Алексеевна, вы сказали, что по информации регионов происходит то-то и то-то. Но эту информацию, конечно, надо проверять. И это не какой-то элемент недоверия к нашим коллегам в регионах. Здесь ничего личного. Это просто организация работы для достижения окончательного и нужного нам результата", - сказал Путин.
Голикова ответила, что эта работа проводится с проверкой. Однако Путин договорил:
"А тем, кто пока не справился... Им нужно помочь, поддержать их и добиться исполнения", - жёстко подчеркнул президент России.
Голикова сообщила, что "контрольные мероприятия на это и нацелены".
"В принципе, все коллеги знают, какие у них недостатки, и над этим работают", - сказала Голикова.
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