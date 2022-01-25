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"Ничего личного, приятель": Байден публично оскорбил журналиста, но на этом не остановился

25 января 2022, 07:00  •  162 • Политика
Президент США Джо Байден публично оскорбил журналиста Fox News Питера Дуси, обозвав его в ответ на вопрос об инфляции. История получила неожиданное продолжение: глава Белого дома сам позвонил оскорблённому им журналисту. "Ничего личного, приятель", - то немногое, что вместо извинений услышал Дуси.
Сам инцидент случился во время прямой трансляции в Белом доме. В это время президент США Джо Байден заканчивал отвечать на вопросы СМИ. Журналист Fox News Питер Дуси, который ранее уже не раз задавал главе государства неудобные вопросы, на этот раз спросил про инфляцию в США. К слову, таких рекордных цифр в стране не было несколько десятилетий, отмечают эксперты.
Вместо того чтобы дать чёткий ответ на вопрос, Байден оскорбил Дуси, назвав его "тупым сукиным сыном".
Возможно, глава Бедого дома думал, что микрофон уже выключен? Так или иначе, но оскорбление прозвучало публично - в это время зал был полон журналистов.
Чуть позже Питер Дуси сообщил, что Джо Байден лично перезвонил ему на мобильный телефон. Однако вместо слов извинений журналист услышал в ответ иное.
"Сказал: "Ничего личного, приятель. Надо двигаться вперёд!" - цитирует речь Байдена шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов. - Но всё же не извинился. Хоть так".

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