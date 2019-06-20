"Ничего, кроме вреда": Венгерский чиновник открыто высказал, что думает по поводу санкций ЕС против России

Венгрия не изменила своей позиции относительно оценки вводимых ЕС санкций против России. Как почеркнул заместитель премьер-министра Венгрии Жолт Шемьен, позиция Будапешта по этому вопросу всегда была открытой.

Отметим, что сегодня в Брюсселе начинает работу саммит лидеров стран ЕС. Представители стран Европейского союза, по данным источников, намерены подтвердить продление санкций в отношении России еще на полгода.

"Данные санкции абсолютно бессмысленные, ненужные и не приносят ничего, кроме вреда", - пояснил венгерский представитель, передает РИА Новости.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал обдумать целесообразность антироссийских санкций.