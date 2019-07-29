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"Ничего, кроме улыбки": В Госдуме и Совфеде ответили украинскому МИД за Медведева в Крыму

29 июля 2019, 11:09  •  148 • Политика
В обеих палатах российского парламента - Госдуме и Совфеде ответили на претензии украинского МИД из-за поездки премьера Дмитрия Медведева в Крым на День ВМФ. В мировом сообществе такие заявления "уже ничего, кроме улыбки, не вызывают", полагают российские политики.
Депутат Госдумы Антон Морозов прокомментировал протест украинского МИД, недовольного тем, что российский премьер Дмитрий Медведев приехал в российский Крым на празднование Дня Военно-морского флота России.
"К сожалению, на Украине идут по пути конфронтации с Россией. Мы думали, что новый президент подтвердит свою легитимность тем, что признает Крым российским. Полуостров стал частью России в соответствии с нормами международного права и на основе волеизъявления граждан", - напомнил член думского комитета по международным делам.
"Тем не менее Киев продолжает конфронтационную линию и делает заявления, которые даже в Европе и мировом сообществе уже ничего, кроме улыбки, не вызывают", - высказался депутат Госдумы в комментарии RT.
В свою очередь сенатор Алексей Пушков откликнулся на недовольство Киева в "Твиттере". Он полагает, что таким образом украинский МИД пытается "удержать на "плаву" тему принадлежности Крыма".
"Но на деле она уже сошла с повестки дня: в Европе Крым в составе России уже принят как данность, а юридическое непризнание этого факта не меняет ровным счетом ничего".
Напомним, накануне премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в Севастополь и принял участие в праздничных мероприятиях в честь Дня ВМФ России. В понедельник, 29 июля, глава правительства планирует встречи с главой Крыма Сергеем Аксёновым и врио губернатора Севастополя Михаилом Развозжаевым.
Фото: твиттер/Алексей Пушков

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