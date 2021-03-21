"Ничего, кроме дебилизации мозгов": Дмитрий Певцов против федерального ТВ

Актёр Дмитрий Певцов призвал государство обратить внимание на то, что творится на федеральных каналах. "Ни добра, ни любви, ни радости, ни надежды, ни полезной информации. Ничего, кроме дебилизации мозгов и разрушения Богом данной человеческой души", - возмутился артист.

Российский актёр Дмитрий Певцов назвал шоу с Малаховым лишь одной из многих "отупляющих" передач. Главной проблемой артист считает то, что такие передачи показывают по государственным каналам.

Певцов отметил, что ток-шоу наподобие "Пусть говорят" есть практически на каждом федеральном телеканале. Но государственные телеканалы - это не частные компании. Они всё-таки должны заботиться о том, что показывают зрителям, считает актёр. По его мнению, шоу Малахова и ему подобные не дают людям ничего, кроме низменных страстей, праздного любопытства и ложного самомнения.

Ни добра, ни любви, ни радости, ни надежды, ни полезной информации. Ничего, кроме дебилизации мозгов и разрушения Богом данной человеческой души,

- подчеркнул Певцов в интервью "АиФ".

Он добавил, что то же самое начиная с 90-х годов проникло в кино и на театральные сцены, на вернисажи и в литературу. По этой причине артист считает, что стране нужна этическая и нравственная цензура.

Иногда люди приходят в театр и получают со сцены такой плевок бесовщины - мама не горюй!

- заметил артист.