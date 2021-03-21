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"Ничего, кроме дебилизации мозгов": Дмитрий Певцов против федерального ТВ
21 марта 2021, 06:55 • 250 • Политика
Актёр Дмитрий Певцов призвал государство обратить внимание на то, что творится на федеральных каналах. "Ни добра, ни любви, ни радости, ни надежды, ни полезной информации. Ничего, кроме дебилизации мозгов и разрушения Богом данной человеческой души", - возмутился артист.
Российский актёр Дмитрий Певцов назвал шоу с Малаховым лишь одной из многих "отупляющих" передач. Главной проблемой артист считает то, что такие передачи показывают по государственным каналам.
Певцов отметил, что ток-шоу наподобие "Пусть говорят" есть практически на каждом федеральном телеканале. Но государственные телеканалы - это не частные компании. Они всё-таки должны заботиться о том, что показывают зрителям, считает актёр. По его мнению, шоу Малахова и ему подобные не дают людям ничего, кроме низменных страстей, праздного любопытства и ложного самомнения.
- подчеркнул Певцов в интервью "АиФ".
Он добавил, что то же самое начиная с 90-х годов проникло в кино и на театральные сцены, на вернисажи и в литературу. По этой причине артист считает, что стране нужна этическая и нравственная цензура.
- заметил артист.
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