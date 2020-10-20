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"Ничего хорошего из этого не выйдет": Мексиканскую затею Трампа попытались реализовать в Греции

20 октября 2020, 00:10  •  33 • Политика
Власти Греции попытались реализовать мексиканскую затею президента США Дональда Трампа - построить на границе огромную бетонную стену, чтобы остановить поток беженцев со стороны Турции. По словам эксперта, ничего хорошего из этого не выйдет.
Греция начала строительство бетонного ограждения, которое должно закрыть 26 км греческо-турецкой границы. Решение об этом было принято ещё весной, когда тысячи содержащихся в Турции нелегалов попытались прорваться сквозь границу, закрытую пятиметровыми металлическими решётками. При этом СМИ тогда сообщали, что Афины хотят закрыть бетонной стеной 208 км границы.
Впрочем, политолог Владимир Брутер не считает, что данная затея что-то даст грекам.
Я думаю, что из этого ничего хорошего не выйдет. В сущности, это ничего не даёт. Из Турции в Европу и так проникает не очень много нелегалов, пока Турция придерживается своих обязательств, - пояснил эксперт изданию Nation News.
По его словам, греки не первые, кто додумался до возведения стены. До них подобные меры защиты границы пытались применить в США на границе с Мексикой и в Израиле на границе с Палестиной. Ни в том, ни в другом случае безопасности стена не добавила. Брутер считает, что это лишь способ показать свои намерения и решимость.
Что касается греческо-турецких отношений, то они, как полагает политолог, будут ухудшаться. Но не из-за стены, а из-за разработки Турцией нефтегазового шельфа в спорном районе Средиземного моря, из-за карабахского конфликта и из-за возможных изменений американской политики.

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