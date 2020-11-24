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"Ничего хорошего для России": Байден назначил своим госсекретарём "архитектора санкций"

24 ноября 2020, 01:50  •  44 • Политика
Байден выдвинул Энтони Блинкена на должность госсекретаря в своей администрации. "Блинкен является одним из авторов и архитекторов санкционной политики 2014 года", - указал американист Владимир Васильев.
Объявивший себя избранным президентом США Джо Байден назначил своего помощника Энтони Блинкена на пост госсекретаря в новой администрации. Это не сулит России ничего хорошего, считает политолог-американист Владимир Васильев.
Он пояснил, что Блинкен уже работал в администрации Белого дома при президенте Билле Клинтоне, а позднее - при Бараке Обаме. Блинкен выполнял обязанности заместителя советника по национальной безопасности, а также заместителя госсекретаря США и советника по национальной безопасности вице-президента США. При этом он прославился как ярый противник России.
Блинкен является одним из авторов и архитекторов санкционной политики 2014 года. Он тогда работал в Госдепартаменте, и именно ему принадлежит авторство идей санкций как противодействия России, - рассказал американист Владимир Васильев в интервью "ПолитЭксперту".
Политолог добавил, что помимо прочего Блинкен является специалистом в области энергетики. Это может свидетельствовать о том, что Байден намерен всерьёз взяться за российско-немецкий газопровод "Северный поток - 2".
Также, по мнению Васильева, Байден попытается вернуть политику США в то русло, что было при Обаме: постарается восстановить отношения с Китаем и Европой, а также укрепить НАТО. И Блинкен подходит для этих целей как нельзя лучше, считает американист.

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