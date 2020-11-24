|
"Ничего хорошего для России": Байден назначил своим госсекретарём "архитектора санкций"
24 ноября 2020, 01:50 • 44 • Политика
Байден выдвинул Энтони Блинкена на должность госсекретаря в своей администрации. "Блинкен является одним из авторов и архитекторов санкционной политики 2014 года", - указал американист Владимир Васильев.
Объявивший себя избранным президентом США Джо Байден назначил своего помощника Энтони Блинкена на пост госсекретаря в новой администрации. Это не сулит России ничего хорошего, считает политолог-американист Владимир Васильев.
Он пояснил, что Блинкен уже работал в администрации Белого дома при президенте Билле Клинтоне, а позднее - при Бараке Обаме. Блинкен выполнял обязанности заместителя советника по национальной безопасности, а также заместителя госсекретаря США и советника по национальной безопасности вице-президента США. При этом он прославился как ярый противник России.
Политолог добавил, что помимо прочего Блинкен является специалистом в области энергетики. Это может свидетельствовать о том, что Байден намерен всерьёз взяться за российско-немецкий газопровод "Северный поток - 2".
Также, по мнению Васильева, Байден попытается вернуть политику США в то русло, что было при Обаме: постарается восстановить отношения с Китаем и Европой, а также укрепить НАТО. И Блинкен подходит для этих целей как нельзя лучше, считает американист.
44
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
22 ноября 2020, 16:50
|
21 ноября 2020, 18:50
|
18 ноября 2020, 16:35
|
21 ноября 2020, 01:25
|
17 ноября 2020, 05:45
|
19 ноября 2020, 01:45
|
21 ноября 2020, 15:10