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"Ни в чём нельзя идти навстречу Варшаве": Поляки устроили засаду летевшим в Италию русским Ил-76
24 марта 2020, 19:35 • 13 • В мире
Россия отправила в Италию самолёты с оборудованием и специалистами для оказания помощи в борьбе с коронавирусом. Однако лететь российским Ил-76 пришлось не по прямому маршруту из-за странной выходки Польши, которая не пропустила их через своё воздушное пространство. "Ни в чём нельзя идти навстречу Варшаве", - прокомментировал сенатор Алексей Пушков "польскую засаду".
Транспортным Ил-76, которые вылетели из подмосковного аэропорта Чкаловский, пришлось делать приличный крюк и дозаправку в Сочи, прежде чем они приземлились на базе итальянских ВВС в 30 километрах от Рима.
Варшава, не пожелав открыть своё воздушное пространство для авиации России, продемонстрировала своё отношение и "безоговорочную солидарность" союзнику по альянсу Италии.
Российский тележурналист Евгений Попов в Telegram-канале опубликовал карту, на которой отмечен маршрут, по которому летели самолёты.
"Это подлость на уровне государственной политики. Тем более что помощь шла в страну - союзницу Польши по ЕС и НАТО. России ни в чём не следует отныне идти навстречу Польше", - прокомментировал с своём микроблоге в Twitter действия польских властей сенатор Алексей Пушков.
Как отметил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, российские военнослужащие, направленные в Италию, получат большой опыт при ликвидации последствий в другом населённом пункте, другой местности в интересах целого государства.
По его словам, для помощи итальянцам в борьбе с коронавирусом отправлена одна лаборатория, 20 машин для проведения спецобработки и 66 военнослужащих. На боеготовности российских войск и их способности выполнять поставленные задачи это никак не отразится.
Со своей стороны начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны России Дмитрий Тришкин отметил, что помощь, которую российские специалисты оказывают Италии, никак не сможет отразиться на возможностях по обеспечению безопасности российских граждан и военнослужащих.
"Мы готовы оперативно реагировать на любое развитие событий в полном объёме", - отметил Тришкин.
По его словам, в российской армии сформирован и постоянно поддерживается достаточный запас всех необходимых лекарственных препаратов, средств защиты и современной медицинской аппаратуры для оказания специализированной медицинской помощи пострадавшим от вирусных инфекций.
Дмитрий Тришкин сообщил в беседе с Царьградом, что заражения COVID-19 среди российских военнослужащих не зафиксировано. Санитарно-эпидемиологическая обстановка по коронавирусной инфекции в вооружённых силах остаётся благоприятной, добавил он.
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