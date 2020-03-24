"Ни в чём нельзя идти навстречу Варшаве": Поляки устроили засаду летевшим в Италию русским Ил-76

Транспортным Ил-76, которые вылетели из подмосковного аэропорта Чкаловский, пришлось делать приличный крюк и дозаправку в Сочи, прежде чем они приземлились на базе итальянских ВВС в 30 километрах от Рима.

Варшава, не пожелав открыть своё воздушное пространство для авиации России, продемонстрировала своё отношение и "безоговорочную солидарность" союзнику по альянсу Италии.

Российский тележурналист Евгений Попов в Telegram-канале опубликовал карту, на которой отмечен маршрут, по которому летели самолёты.

"Это подлость на уровне государственной политики. Тем более что помощь шла в страну - союзницу Польши по ЕС и НАТО. России ни в чём не следует отныне идти навстречу Польше", - прокомментировал с своём микроблоге в Twitter действия польских властей сенатор Алексей Пушков.

Как отметил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, российские военнослужащие, направленные в Италию, получат большой опыт при ликвидации последствий в другом населённом пункте, другой местности в интересах целого государства.

По его словам, для помощи итальянцам в борьбе с коронавирусом отправлена одна лаборатория, 20 машин для проведения спецобработки и 66 военнослужащих. На боеготовности российских войск и их способности выполнять поставленные задачи это никак не отразится.

Со своей стороны начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны России Дмитрий Тришкин отметил, что помощь, которую российские специалисты оказывают Италии, никак не сможет отразиться на возможностях по обеспечению безопасности российских граждан и военнослужащих.

"Мы готовы оперативно реагировать на любое развитие событий в полном объёме", - отметил Тришкин.

По его словам, в российской армии сформирован и постоянно поддерживается достаточный запас всех необходимых лекарственных препаратов, средств защиты и современной медицинской аппаратуры для оказания специализированной медицинской помощи пострадавшим от вирусных инфекций.

Дмитрий Тришкин сообщил в беседе с Царьградом, что заражения COVID-19 среди российских военнослужащих не зафиксировано. Санитарно-эпидемиологическая обстановка по коронавирусной инфекции в вооружённых силах остаётся благоприятной, добавил он.