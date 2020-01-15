"Ни у меня, ни у моей семьи": Мария Захарова развенчала слухи об американском гражданстве дочки

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла слухи о том, что у членов её семьи имеется гражданство США. Дипломат подчеркнула, что информация о наличии у неё или её родственников американского гражданства является фейком.

"Ни у меня, ни у моей семьи, включая мужа, дочь, родителей, родителей родителей, нет и не было зарубежного гражданства. Никогда. Никакого. Видов на жительство тоже не было", - написала Захарова на своей странице в Facebook.

Она добавила, что её дочь была рождена в России, и даже назвала конкретное место - московская больница №67. Захарова отметила, что на месте этой больницы должен вот-вот открыться новый перинатальный центр.

"Но я рожала в старом, доремонтном блоке. Условия были так себе (не то что сейчас), а вот врачи отличные. Дружу до сих пор!" - написала дипломат.

Фото: скриншот Facebook.com/maria.zakharova.167

Напомним, что ранее в соцсетях расползлись слухи о том, что дочь Марии Захаровой якобы родилась в США и имеет американское гражданство. Также официальную представительницу МИД России обвинили в наличии собственности за рубежом.