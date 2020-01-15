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"Ни у меня, ни у моей семьи": Мария Захарова развенчала слухи об американском гражданстве дочки

15 января 2020, 12:39  •  53 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слухи о наличии у её семьи гражданства США. "Ни у меня, ни у моей семьи, включая мужа, дочь, родителей, родителей родителей, нет и не было зарубежного гражданства. Никогда. Никакого", - написала она в Facebook.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла слухи о том, что у членов её семьи имеется гражданство США. Дипломат подчеркнула, что информация о наличии у неё или её родственников американского гражданства является фейком.
"Ни у меня, ни у моей семьи, включая мужа, дочь, родителей, родителей родителей, нет и не было зарубежного гражданства. Никогда. Никакого. Видов на жительство тоже не было", - написала Захарова на своей странице в Facebook.
Она добавила, что её дочь была рождена в России, и даже назвала конкретное место - московская больница №67. Захарова отметила, что на месте этой больницы должен вот-вот открыться новый перинатальный центр.
"Но я рожала в старом, доремонтном блоке. Условия были так себе (не то что сейчас), а вот врачи отличные. Дружу до сих пор!" - написала дипломат.
Фото: скриншот Facebook.com/maria.zakharova.167
Напомним, что ранее в соцсетях расползлись слухи о том, что дочь Марии Захаровой якобы родилась в США и имеет американское гражданство. Также официальную представительницу МИД России обвинили в наличии собственности за рубежом.

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