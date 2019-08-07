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"Ни у кого не осталось иллюзий": Военкор о подготовке Киевом нового наступления в Донбассе

07 августа 2019, 09:39  •  183 • Политика
Руководитель бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке военкор Евгений Поддубный резко высказался о подготовке Киевом нового наступления в Донбассе. По его мнению, "ни у кого не осталось иллюзий на счет нового президента Украины" и его кураторов.
Начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов сообщил о получении разведкой Донбасса сведений о "приведении в высшие степени боевой готовности", а также о "выдвижении на передовые позиции частей и подразделений резерва ВФУ на Мариупольском направлении". Артиллерийские бригады разместились у населённых пунктов Андреевка, Кирово, Терновое. Подразделения 35-й и 36-й бригад морпехов ВСУ развёрнуты в боевые порядки, полк "Азов" поднят по тревоге вместе с 56-й мотопехотной бригадой.
Как отмечает военкор Евгений Поддубный в своём телеграм-канале, "ни у кого не осталось иллюзий на счет нового президента Украины, его администрации и его кураторов". По его мнению, происходящее может иметь два объяснения, и оба сценария — плохие.
"Если это украинские маневры, чтобы просто поиграть на нервах - уже плохо, если подготовка к наступлению - еще хуже", - уверен журналист.
По его словам, хуже будет в первую очередь для Киева и для жителей Украины.
Отметим, в ЛДНР склонны расценивать перегруппировку ВСУ как "непосредственную подготовку к активным боевым действиям". Кроме того, в республике не исключают, что противник готовит теракты, "жертвами которых станут боевики ВФУ или мирные жители".
Фото: телеграм/Евгений Поддубный

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