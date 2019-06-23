"Ни туристов, ни денег, ничего от вас не надо!" Грузинские бизнесмены приготовились к разорению - СМИ

Обозреватель "Комсомольской правды" Владимир Ворсобин в репортаже из Тбилиси описал "феномен депутата Гаврилова", с которым сейчас сталкиваются российские туристы в Грузии: "Гуляешь по гостеприимному Тбилиси, заворачиваешь за угол - бац, пять тысяч человек говорят - иди-Володь-на..."

Митингующие на проспекте Руставели, отмечает он, уверяют, что выступают не против русского народа, а против государства, но и это выглядит обидно и странно. "Это точно Грузия? Это точно Сакартвело, где приглашенного гостя обливают водой и вышвыривают из страны только за то, что он сел на предложенное ему кресло?!" - пишет Ворсобин.

Описывая встречи в Тбилиси, он отмечает, как плачут представители малого бизнеса, теряющие от 40 до 85% выручки при потере российских туристов.

"Вы не нужны здесь, понимаете? Ни туристов, ни денег, ничего от вас не надо! Пока не вернете территории. Гордость не продается!" - приводит он слова собеседника, отмечая, что тот тут же попросил не принимать высказывание на личный счет.

Подобное отношение к русским в Грузии переводчик Дмитрий Пучков прокомментировал на своей странице в Фейсбуке скабрезным анекдотом про повара, который гадит в харчо, и пояснения владельца заведения в духе "это повар Вахтанг, учтите, его позиция не отражает позицию всего персонала нашего кафе!".