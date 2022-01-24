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"Ни слова про "русскую угрозу": Толстой оценил нового председателя ПАСЕ

24 января 2022, 18:10  •  300 • Политика
Сенатор из Нидерландов Тини Кокс стал новым председателем ПАСЕ. В его планах ни слова про "русскую угрозу", указал Пётр Толстой. "Кто-то, наверное, очень огорчился", - добавил он.
Новым председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) избран нидерландский сенатор Тини Кокс. Его кандидатуру оценил зампред Госдумы Пётр Толстой.
Он указал, что Кокс планирует уделять внимание вопросам искусственного интеллекта, сотрудничеству с государствами-членами ПАСЕ и международными организациями, проблемам экстремизма, борьбе с коррупцией, отмыванием денег и социальным неравенством. При этом про борьбу с "русской угрозой" в его планах ни слова.
Кто-то, наверное, очень огорчился,
- отметил Толстой в своём Telegram-канале.
Зампред Госдумы добавил, что по мнению Кокс, Европе сегодня "необходима Агора" – площадка для обсуждения стоящих перед членами Ассамблеи вызовов. В этой связи Толстой выразил надежду, что ПАСЕ и будет такой площадкой.
Популизму и истерикам не место на этой старейшей европейской парламентской площадке,
- подчеркнул он.

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