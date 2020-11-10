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"Ни слова про будущее": Пашиняна прокляли за "болезненный мир" с Азербайджаном

10 ноября 2020, 06:55  •  86 • Политика
Зять бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, экс-посол Армении в Ватикане Микаэл Минасян проклял Никола Пашиняна за "болезненный мир" с Азербайджаном. "Ни слова про будущее", - отметил он, анализируя заявление политика.
На своей странице в Facebook Минасян написал, как Пашинян "Шуши сдал по определению", а в сумме отдал семь районов. В вину премьеру он поставил молчание про потери Мартуни, Мардакерта, Гадрута (населённые пункты в Нагорном Карабахе. - Ред.).
"Ни слова про будущее Республики Арцах. Ни слова про будущее и право на жизнь армянского народа", - говорится в посте.
Минасян напомнил, что армяне героически сражались 44 дня, а Пашинян "обманывал народ", говоря о победе, при этом подписывая "капитуляцию".
"Будьте прокляты все - Никол и его стадо", - написал бывший посол.
Ранее Никол Пашинян обратился к согражданам, сообщив о подписании "невыразимо болезненного заявления" о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Кроме него подписи в документе поставили президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин.
Российский лидер рассказал подробности подписанного заявления. 10 ноября в полночь в Нагорном Карабахе начинает действовать режим прекращения огня. Стороны должны обменяться военнопленными и другими удерживаемыми лицами, а также телами погибших. Военные получили приказ остановиться на тех позициях, на которых они находятся сейчас. На территорию Нагорного Карабаха будут введены российские миротворческие силы.

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