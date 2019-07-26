"Ни рубля, ни доллара, ни литра водки": Сальвини отвергает обвинения в "финансировании" Москвой

Для самом Сальвини все эти обвинения являются "фантазией в стиле Джеймса Бонда" и обсуждать всю эту историю он не намерен. Да и для большинства итальянских избирателей "российское влияние", как кажется, вообще не является проблемой: за все время, которое прошло с тех пор, как была опубликована аудиозапись, на которой якобы союзник вице-премьер обсуждает некую тайную систему финансирования, партия "Лига наций" не только не потеряла сторонников, а напротив, стала еще более популярной.

Другого мнения по этому вопросу придерживается оппозиция, представители которой требуют от Сальвини дать ответы на некоторые вопросы, пишет The Washington Post. Однако вместо него перед сенатом предстал премьер-министр Джузеппе Конте, подробно рассказавший о том, что вообще известно об этом истории, которая, по его словам, "не привела к утрате доверия между членами правительства".

Тем не менее автор материала в WP Чико Харлан настаивает на том, что в ближайшее время "Италию ждет раскол". Ведь "влиятельный политик или сам коррупционен, или доверился не тому человеку, или никакой вины на нем вообще нет".

После такого умозаключения Харлан пускается в рассуждения о том что "очередная европейская страна, которая столкнулась в возможной попыткой влияния России на ее политику". И это, мол, серьезное испытание как для самого Сальвини, так и для его партии, ставшей правящей благодаря политике самого вице-премьера и его общению в соцсетях, а также "разухабистым" выступлениям.

Для итальянских оппозиционных политиков, "отодвинутых на обочину" благодаря растущему влиянию Маттео Сальвини, оказалось недостаточно объяснений, услышанных от Конте. Они продолжают настаивать на том, что "тени российского влияния не рассеялись" и обвиняли вице-премьера в том, что он "сбежал от допроса".

Интересно, что "Движение пяти звезд" – второй по численности партии парламента – на выступлении Конте в сенате вообще не присутствовала, продемонстрировав, по мнению Харлана, "уклончивую позицию", а представители партии "Братья Италии", придерживающиеся крайне правых позиции, вообще заявили, что все эти обвинения Сальвини в коррупции напоминают "третьесортный шпионский фильм".

Попытка левоцентристской Демократической партии объявить вотум недоверия Маттео Сальвини, однако перспектив данная инициатива, скорее всего, иметь не будет, заключает автор материала в WP