"Ни радости, ни удовлетворения": Памфилова пообещала изменить систему сбора подписей

По окончании избирательной кампании ЦИК будет настаивать на том, чтобы внести в законодательство о выборах изменения, заявила Памфилова. По ее словам, уверенность в необходимости такого шага растет у нее по мере рассмотрения жалоб, связанных с процедурой сбора и проверки подписей.

Развитие технологий дает новые возможности сбора подписей, поэтому от устаревшего механизма страдают не только избиратели, но и кандидаты и члены избиркомов, подчеркнула она. "Это ужасно тяжелый, изматывающий труд, который никому из нас не приносит ни радости, ни удовлетворения", - пояснила глава ЦИК, пообещав предложить новации в систему уже после избирательной кампании.