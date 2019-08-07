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"Ни радости, ни удовлетворения": Памфилова пообещала изменить систему сбора подписей

07 августа 2019, 16:09  •  66 • Политика
Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала систему сбора подписей в поддержку кандидатов на выборах устаревшей. По ее словам, проверка подписей не приносит членам ЦИК "ни радости, ни удовлетворения".
По окончании избирательной кампании ЦИК будет настаивать на том, чтобы внести в законодательство о выборах изменения, заявила Памфилова. По ее словам, уверенность в необходимости такого шага растет у нее по мере рассмотрения жалоб, связанных с процедурой сбора и проверки подписей.
Развитие технологий дает новые возможности сбора подписей, поэтому от устаревшего механизма страдают не только избиратели, но и кандидаты и члены избиркомов, подчеркнула она. "Это ужасно тяжелый, изматывающий труд, который никому из нас не приносит ни радости, ни удовлетворения", - пояснила глава ЦИК, пообещав предложить новации в систему уже после избирательной кампании.

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