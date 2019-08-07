|
"Ни радости, ни удовлетворения": Памфилова пообещала изменить систему сбора подписей
07 августа 2019, 16:09 • 66 • Политика
Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала систему сбора подписей в поддержку кандидатов на выборах устаревшей. По ее словам, проверка подписей не приносит членам ЦИК "ни радости, ни удовлетворения".
По окончании избирательной кампании ЦИК будет настаивать на том, чтобы внести в законодательство о выборах изменения, заявила Памфилова. По ее словам, уверенность в необходимости такого шага растет у нее по мере рассмотрения жалоб, связанных с процедурой сбора и проверки подписей.
Развитие технологий дает новые возможности сбора подписей, поэтому от устаревшего механизма страдают не только избиратели, но и кандидаты и члены избиркомов, подчеркнула она. "Это ужасно тяжелый, изматывающий труд, который никому из нас не приносит ни радости, ни удовлетворения", - пояснила глава ЦИК, пообещав предложить новации в систему уже после избирательной кампании.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
66
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
05 августа 2019, 18:24
|
06 августа 2019, 07:39
|
02 августа 2019, 02:54
|
01 августа 2019, 10:39
|
07 августа 2019, 09:39
|
07 августа 2019, 03:09
|
04 августа 2019, 00:24