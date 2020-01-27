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"Ни прощения, ни забвения": Путин направил проникновенную телеграмму участникам вечера памяти жертв холокоста

27 января 2020, 10:54  •  241 • Политика
Президент России Владимир Путин направил участникам мемориального вечера "Хранитель памяти" приветствие. Мероприятие приурочено к Международному дню памяти жертв Холокоста, говорится в телеграмме на сайте Кремля.
"Холокост - одна из самых трагических, мрачных страниц мировой истории", - отмечается в послании президента. По словам Путина, преступления нацистов и их приспешников не имеют ни срока давности, ни права на прощение и забвение. "Любые попытки замолчать эти события, переписать историю недопустимы и безнравственны", - подчеркивается в телеграмме.
В своем послании участникам вечера Путин назвал общим долгом передачу будущим поколениям правды о Второй мировой войне, о миллионах жертв концлагерей и гетто. Путин напомнил, что конец всем этим злодеяниям положила Красная армия, пишет "Парламентская газета".
Напомним, в России с 20 января по 2 января идет Неделя памяти жертв холокоста. В её рамках состоится вручение премии "Хранитель памяти".

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