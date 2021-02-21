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"Ни перспектив, ни будущего": Сатановский обозначил последнюю надежду Украины

21 февраля 2021, 02:50  •  36 • Политика
Политолог Евгений Сатановский объяснил, почему Украина так верит Западу и почему никто не спешит помогать. "Ни перспектив, ни будущего", - говорит он об этой стране и называет последнюю надежду Незалежной.
Сатановский напомнил, что Пётр Порошенко как президент был плох, но Владимир Зеленский его перегнал, и намного. Политолог припомнил сакраментальную фразу Остапа Бендера: "Заграница нам поможет". И что у Украины в результате?
Ожидания, что Запад поможет: с вакциной, с экономикой, с энергоресурсами. И тогда-то уж точно получится забрать у России Крым, "придушить Донбасс и Закарпатье", перекроить свою историю, ликвидировать на своей территории русский язык. И станет Украина настоящей европейской страной.
Автор Telegram-канала "Армагеддоныч" упоминает "российских агентов влияния", которые говорят о подобном пути как о самоубийстве. Они же настаивают, что Украина даже теоретически никому не нужна, кроме России.
"Что напрягаться ради неё никто не будет, содержать её никто не будет, а воевать с Россией тем более никто не будет. Подрывают уверенность украинского народа в своих вождях, вражье семя!" - иронизирует Сатановский.
Он подчёркивает: скептики и те самые "агенты влияния" ясно дают понять, что Киеву нужно держаться ровно со всеми, последовательно выполнять Минские соглашения, развивать страну, а не распродавать её по кусочкам. Но такие слова неприятны. Чтобы их стало меньше, нашёлся отличный способ - закрытие сразу трёх телеканалов.
Политолог делает вывод, что в итоге остаётся один-единственный вопрос: когда? Когда уже Украина станет европейской страной, завоюет Донецк, Луганск, а заодно Москву и Минск. Годы-то идут.
"В итоге голода пока что нет, но холод лютый, настроение у населения ни к чёрту, и нет ни перспектив, ни будущего, ни нормальной жизни. И ясно, что во всём этом кто виноват? Конечно, Путин. Кто ж ещё?! Одна надежда: Байден президент", - мрачно констатирует Евгений Сатановский.

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