"Ни одну острую тему не проигнорировал": Пресс-конференцию Путина назвали самой открытой

По её словам, Путин затронул массу тем, которые волнуют жителей. Рассказал о внутренних проблемах, о ситуации в системе здравоохранения, об экономике и безработице, а также, разумеется, о внешней политике, пишет Nation News.

Елисеева подчеркнула, что российский лидер при этом не избегал острых вопросов. Так, например, он прокомментировал вопрос об инциденте с Алексеем Навальным и последующее за этим расследование.

За 4,5 часа он ответил на огромное количество вопросов, и ни одна острая тема не была им проигнорирована, - подчеркнула политолог.

Примечательно, что ранее скандально известный украинский журналист Роман Цимбалюк, который в этом году не принял участие в пресс-конференции, заявил ровно обратное. По его словам, общение Путина с журналистами было скучным, поскольку никто не задавал острых вопросов. Отметим, что сам Цимбалюк ежегодно задавал Путину вопросы, которые на деле были завуалированными обвинениями. В прошлом году он даже пригрозил российскому лидеру ввести танки на Кубань.