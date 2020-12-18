|
"Ни одну острую тему не проигнорировал": Пресс-конференцию Путина назвали самой открытой
18 декабря 2020, 08:50 • 86 • Политика
Пресс-конференция президента РФ Владимира Путина, которая состоялась в четверг, стала самой открытой и обширной. Такое мнение выразила политолог Наталья Елисеева.
По её словам, Путин затронул массу тем, которые волнуют жителей. Рассказал о внутренних проблемах, о ситуации в системе здравоохранения, об экономике и безработице, а также, разумеется, о внешней политике, пишет Nation News.
Елисеева подчеркнула, что российский лидер при этом не избегал острых вопросов. Так, например, он прокомментировал вопрос об инциденте с Алексеем Навальным и последующее за этим расследование.
Примечательно, что ранее скандально известный украинский журналист Роман Цимбалюк, который в этом году не принял участие в пресс-конференции, заявил ровно обратное. По его словам, общение Путина с журналистами было скучным, поскольку никто не задавал острых вопросов. Отметим, что сам Цимбалюк ежегодно задавал Путину вопросы, которые на деле были завуалированными обвинениями. В прошлом году он даже пригрозил российскому лидеру ввести танки на Кубань.
86
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
15 декабря 2020, 14:50
|
13 декабря 2020, 08:45
|
15 декабря 2020, 04:45
|
14 декабря 2020, 17:45
|
13 декабря 2020, 18:50
|
14 декабря 2020, 00:20
|
13 декабря 2020, 03:15