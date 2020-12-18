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"Ни одну острую тему не проигнорировал": Пресс-конференцию Путина назвали самой открытой

18 декабря 2020, 08:50  •  86 • Политика
Пресс-конференция президента РФ Владимира Путина, которая состоялась в четверг, стала самой открытой и обширной. Такое мнение выразила политолог Наталья Елисеева.
По её словам, Путин затронул массу тем, которые волнуют жителей. Рассказал о внутренних проблемах, о ситуации в системе здравоохранения, об экономике и безработице, а также, разумеется, о внешней политике, пишет Nation News.
Елисеева подчеркнула, что российский лидер при этом не избегал острых вопросов. Так, например, он прокомментировал вопрос об инциденте с Алексеем Навальным и последующее за этим расследование.
За 4,5 часа он ответил на огромное количество вопросов, и ни одна острая тема не была им проигнорирована, - подчеркнула политолог.
Примечательно, что ранее скандально известный украинский журналист Роман Цимбалюк, который в этом году не принял участие в пресс-конференции, заявил ровно обратное. По его словам, общение Путина с журналистами было скучным, поскольку никто не задавал острых вопросов. Отметим, что сам Цимбалюк ежегодно задавал Путину вопросы, которые на деле были завуалированными обвинениями. В прошлом году он даже пригрозил российскому лидеру ввести танки на Кубань.
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