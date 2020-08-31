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"Ни одного военного или полицейского": В Минске поставили точку в спорах о российских силовиках

31 августа 2020, 22:10  •  10 • Политика
Власти Белоруссии заявили об отсутствии российских военных и полицейских. В Минске поставили точку в спорах о российских силовиках.
Об этом в понедельник заявил глава МВД Белоруссии Юрий Караев.
Ни одного российского военнослужащего, или полицейского, или росгвардейца пока на территории Белоруссии никто не видел, - пояснил он телеканалу RT.
Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин заявил о формировании резерва силовиков для оказания помощи Минску. Сформировать резерв его попросил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По словам Путина, силовики будут задействованы только в крайнем случае - если протестующие в Белоруссии "перейдут черту": начнут жечь машины и захватывать административные здания.
Лукашенко в свою очередь добавил, что совместная группировка будет использована, если "кто-то дёрнется за пределами". Он пояснил, что основу группировки составят белорусские войска, а российские силовики будут оказывать своим союзникам поддержку.

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