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"Ни одного военного или полицейского": В Минске поставили точку в спорах о российских силовиках
31 августа 2020, 22:10 • 10 • Политика
Власти Белоруссии заявили об отсутствии российских военных и полицейских. В Минске поставили точку в спорах о российских силовиках.
Об этом в понедельник заявил глава МВД Белоруссии Юрий Караев.
Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин заявил о формировании резерва силовиков для оказания помощи Минску. Сформировать резерв его попросил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По словам Путина, силовики будут задействованы только в крайнем случае - если протестующие в Белоруссии "перейдут черту": начнут жечь машины и захватывать административные здания.
Лукашенко в свою очередь добавил, что совместная группировка будет использована, если "кто-то дёрнется за пределами". Он пояснил, что основу группировки составят белорусские войска, а российские силовики будут оказывать своим союзникам поддержку.
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