"Ни одного военного или полицейского": В Минске поставили точку в спорах о российских силовиках

Об этом в понедельник заявил глава МВД Белоруссии Юрий Караев.

Ни одного российского военнослужащего, или полицейского, или росгвардейца пока на территории Белоруссии никто не видел, - пояснил он телеканалу RT.

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин заявил о формировании резерва силовиков для оказания помощи Минску. Сформировать резерв его попросил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По словам Путина, силовики будут задействованы только в крайнем случае - если протестующие в Белоруссии "перейдут черту": начнут жечь машины и захватывать административные здания.

Лукашенко в свою очередь добавил, что совместная группировка будет использована, если "кто-то дёрнется за пределами". Он пояснил, что основу группировки составят белорусские войска, а российские силовики будут оказывать своим союзникам поддержку.