"Ни одного литра": Командование оставило боевиков ВСУ в Донбассе без топлива

Командование ВСУ оставило украинских боевиков, находящихся в Донбассе, без топлива. Об этом заявил украинский журналист Юрий Бутусов. "До сих пор на жизнедеятельность не получили ни одного литра горючего", - передаёт он слова командиров на местах.

По мнению журналиста, ситуацию с топливом у ВСУ в Донбассе можно назвать критической. Он сослался на письмо одного из украинских офицеров, который прибыл в Донбасс 4 ноября. По словам военного, с тех пор ВСУ не получили ни одного литра топлива на жизнедеятельность.

"Подвозим техническую воду для мытья личного состава, продукты, хлеб, дрова и тому подобное из оставшегося в баках при выезде", - заявил военный.

При этом он отметил, что острую проблему нехватки топлива игнорирует высшее командование украинской армии.