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"Ни одного литра": Командование оставило боевиков ВСУ в Донбассе без топлива
25 ноября 2021, 08:15 • 169 • Политика
Командование ВСУ оставило украинских боевиков, находящихся в Донбассе, без топлива. Об этом заявил украинский журналист Юрий Бутусов. "До сих пор на жизнедеятельность не получили ни одного литра горючего", - передаёт он слова командиров на местах.
По мнению журналиста, ситуацию с топливом у ВСУ в Донбассе можно назвать критической. Он сослался на письмо одного из украинских офицеров, который прибыл в Донбасс 4 ноября. По словам военного, с тех пор ВСУ не получили ни одного литра топлива на жизнедеятельность.
"Подвозим техническую воду для мытья личного состава, продукты, хлеб, дрова и тому подобное из оставшегося в баках при выезде", - заявил военный.
При этом он отметил, что острую проблему нехватки топлива игнорирует высшее командование украинской армии.
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