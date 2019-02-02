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"Ни одно действие не останется без достойного ответа": Кадыров о нарушивших баланс США

02 февраля 2019, 20:09  •  67 • Политика
По мнению главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, США нарушили баланс в мире, отказавшись от ДРСМД и пойдя на беспрецедентные меры по развязыванию гонки вооружений. Однако он уверен, что "ни одно действие не останется без достойного ответа".
Предпринятые Соединенными Штатами меры по отказу от Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и развязыванию гонки вооружений можно назвать беспрецедентными. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп объявил о приостановке участия Вашингтона в ДРСМД, предварительно обвинив Москву в нарушении договоренностей. Непосредственно лидер России Владимир Путин отметил, что российская сторона ответит зеркально, но не позволит себя втянуть в очередную гонку вооружений.
Как считает Кадыров, действия США могут поставить весь остальной мир на грань катастрофы. Российские политики пытались достичь компромисса с американскими коллегами, используя язык дипломатии и позитивные предложения. Однако Белый дом занял подчеркнуто агрессивную позицию.
Учитывая это, глава Чечни поддерживает заявления Владимира Путина.
"Ни одно действие, нарушающее баланс сил, не останется без достойного ответа. Народ России един, как никогда, поддерживает политику своего национального лидера, и никто не сможет разговаривать с нашим Отечеством языком силы и диктата", - пояснил он.

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