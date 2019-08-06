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"Ни одна страна не терпит такого уровня насилия, как США": Обама призвал ужесточить законы об оружии
06 августа 2019, 07:39 • 60 • В мире
На фоне последних массовых расстрелов, произошедших в минувшее воскресенье в Техасе и Огайо, экс-президент США Барак Обама заявил о необходимости изменения и ужесточения американского закона об использовании оружия. "Ни одна страна в мире не терпит такого уровня насилия, как США",- сказал он.
По словам бывшего лидера, только ужесточение контроля над оборотом огнестрельного оружия может снизить число преступлений такого рода. Кроме того, добавил Обама, необходимо снизить распространение радикальных настроений в Интернете и не допускать "разжигания атмосферы ненависти".
При этом, отметил экс-президент, каждый раз после очередного расстрела граждан, всегда находятся те, что пытается утверждать, что никогда "ненормальным не сможет помешать" ужесточение законов об оружии: они все равно его смогут получить и открыть огонь по людям.
Однако факты говорят об обратном, отметил Барак Обама. Но расстрелы будут продолжаться до тех пор, пока сами жители Америки не захотят добиться от властей изменения законодательства об оружии.
По словам Обамы, хотя расследование трагических инцидентов, произошедших в Техасе и Огайо, еще только началось и многое остается неясным, однако случай в Эль-Пасо говорит о существующей опасной тенденции – психически нездоровые люди исповедуют расистскую идеологию, считая, что они должны "защитить превосходство белой расы". В радикализации подобных людей Обама обвиняет интернет-платформы, на которых проповедуют свои идеи националисты.
Напомним, в понедельник, 5 августа, Дональд Трамп дал поручение Минюсту США, в котором потребовал как можно быстрее разработать необходимые меры для введения высшей меры наказания за массовые убийства и прочие преступления, совершенные на почве ненависти. "Приводить их в исполнение надо быстро, убедительно и без задержек", - уверен президент США.
Республиканец Дональд Трамп, которого демократы громко обвиняют в "расизме", заявил о том, что американцы должны "осудить фанатизм, расизм и проявления "превосходства белых". Об этом президент сказал после того, как техасская полиция пришла к выводу о том, что возможным убийством 22 человек в Эль-Пасо "могла быть расовая ненависть".
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