"Ни одна страна не терпит такого уровня насилия, как США": Обама призвал ужесточить законы об оружии

По словам бывшего лидера, только ужесточение контроля над оборотом огнестрельного оружия может снизить число преступлений такого рода. Кроме того, добавил Обама, необходимо снизить распространение радикальных настроений в Интернете и не допускать "разжигания атмосферы ненависти".

"Во-первых, ни одна другая страна на Земле даже близко не может сравниться с частотой случаев массовой стрельбы, которую мы наблюдаем в США. Ни одна другая развитая страна не терпит такого уровня насилия с оружием, как мы", — написал Обама в Facebook.

При этом, отметил экс-президент, каждый раз после очередного расстрела граждан, всегда находятся те, что пытается утверждать, что никогда "ненормальным не сможет помешать" ужесточение законов об оружии: они все равно его смогут получить и открыть огонь по людям.

Однако факты говорят об обратном, отметил Барак Обама. Но расстрелы будут продолжаться до тех пор, пока сами жители Америки не захотят добиться от властей изменения законодательства об оружии.

По словам Обамы, хотя расследование трагических инцидентов, произошедших в Техасе и Огайо, еще только началось и многое остается неясным, однако случай в Эль-Пасо говорит о существующей опасной тенденции – психически нездоровые люди исповедуют расистскую идеологию, считая, что они должны "защитить превосходство белой расы". В радикализации подобных людей Обама обвиняет интернет-платформы, на которых проповедуют свои идеи националисты.

"Это значит, что как правоохранителям и интернет-платформам нужно разработать более эффективные стратегии для снижения влияния этих групп ненависти", — заявил бывший президент США.

Напомним, в понедельник, 5 августа, Дональд Трамп дал поручение Минюсту США, в котором потребовал как можно быстрее разработать необходимые меры для введения высшей меры наказания за массовые убийства и прочие преступления, совершенные на почве ненависти. "Приводить их в исполнение надо быстро, убедительно и без задержек", - уверен президент США.

Республиканец Дональд Трамп, которого демократы громко обвиняют в "расизме", заявил о том, что американцы должны "осудить фанатизм, расизм и проявления "превосходства белых". Об этом президент сказал после того, как техасская полиция пришла к выводу о том, что возможным убийством 22 человек в Эль-Пасо "могла быть расовая ненависть".