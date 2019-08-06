Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Британия снова покусилась на полномочия России в ПАСЕ: Глава британской делегаци...
«Не спешат на помощь»: автор Telegram-канала «Мышь в овощном» — о позиции союзни...
Украинских туристов тошнит от российских флагов
«Подготовка к выходу из договора»: почему США предлагают расширить число участни...
Главная / В мире

"Ни одна страна не терпит такого уровня насилия, как США": Обама призвал ужесточить законы об оружии

06 августа 2019, 07:39  •  60 • В мире
На фоне последних массовых расстрелов, произошедших в минувшее воскресенье в Техасе и Огайо, экс-президент США Барак Обама заявил о необходимости изменения и ужесточения американского закона об использовании оружия. "Ни одна страна в мире не терпит такого уровня насилия, как США",- сказал он.
По словам бывшего лидера, только ужесточение контроля над оборотом огнестрельного оружия может снизить число преступлений такого рода. Кроме того, добавил Обама, необходимо снизить распространение радикальных настроений в Интернете и не допускать "разжигания атмосферы ненависти".
"Во-первых, ни одна другая страна на Земле даже близко не может сравниться с частотой случаев массовой стрельбы, которую мы наблюдаем в США. Ни одна другая развитая страна не терпит такого уровня насилия с оружием, как мы", — написал Обама в Facebook.
При этом, отметил экс-президент, каждый раз после очередного расстрела граждан, всегда находятся те, что пытается утверждать, что никогда "ненормальным не сможет помешать" ужесточение законов об оружии: они все равно его смогут получить и открыть огонь по людям.
Однако факты говорят об обратном, отметил Барак Обама. Но расстрелы будут продолжаться до тех пор, пока сами жители Америки не захотят добиться от властей изменения законодательства об оружии.
По словам Обамы, хотя расследование трагических инцидентов, произошедших в Техасе и Огайо, еще только началось и многое остается неясным, однако случай в Эль-Пасо говорит о существующей опасной тенденции – психически нездоровые люди исповедуют расистскую идеологию, считая, что они должны "защитить превосходство белой расы". В радикализации подобных людей Обама обвиняет интернет-платформы, на которых проповедуют свои идеи националисты.
"Это значит, что как правоохранителям и интернет-платформам нужно разработать более эффективные стратегии для снижения влияния этих групп ненависти", — заявил бывший президент США.
Напомним, в понедельник, 5 августа, Дональд Трамп дал поручение Минюсту США, в котором потребовал как можно быстрее разработать необходимые меры для введения высшей меры наказания за массовые убийства и прочие преступления, совершенные на почве ненависти. "Приводить их в исполнение надо быстро, убедительно и без задержек", - уверен президент США.
Республиканец Дональд Трамп, которого демократы громко обвиняют в "расизме", заявил о том, что американцы должны "осудить фанатизм, расизм и проявления "превосходства белых". Об этом президент сказал после того, как техасская полиция пришла к выводу о том, что возможным убийством 22 человек в Эль-Пасо "могла быть расовая ненависть".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



60
Источник
Похожие новости
05 августа 2019, 18:39
С-400 «окрылили» Эрдогана. Турция готовится выгнать союзников США из Сирии
06 августа 2019, 04:24
Четыре сценария для «русского шпиона» Альгирдаса Палецкиса, антифашиста из Литвы
05 августа 2019, 12:09
Три атаки за сутки: В США новая волна массовых расстрелов
06 августа 2019, 04:09
«Опасаются беспорядков и провокаций»: Индия усиливает меры безопасности перед отменой особого статуса Кашмира
05 августа 2019, 08:54
"Стрелки – психически больные люди": Трамп нашел объяснение массовым расстрелам в Огайо и Техасе
06 августа 2019, 00:54
«Не спешат на помощь»: автор Telegram-канала «Мышь в овощном» — о позиции союзников США по ситуации в Ормузском проливе
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 августа 2019, 00:54
«Улучшает положение соотечественников»: как изменится миграционное законодательство в...
06 августа 2019, 01:09
Британия снова покусилась на полномочия России в ПАСЕ: Глава британской делегации обе...
06 августа 2019, 00:54
«Не спешат на помощь»: автор Telegram-канала «Мышь в овощном» — о позиции союзников С...
06 августа 2019, 01:09
Захарова не напугала? МИД Германии не стал менять свою позицию по "мирным митинг...
06 августа 2019, 04:24
Бессрочным перемирием и не пахнет: ВСУ расстреляли из пулеметов школу в Горловке
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 августа 2019, 03:09
Записки киевлянки: В Киеве в шоке от цен на хлеб и думают про третий Майдан
03 августа 2019, 04:54
Россияне требуют разогнать митинги, а укры расстроились из-за дня ВМФ (Геополитика.Руслан Осташко)
01 августа 2019, 04:09
Набитый трупами борт или попытка убить Путина? В деле MH17 Малайзия вступилась за Россию, подставив "ножку" США
31 июля 2019, 15:09
Ставка - жизнь Зеленского: Эксперты о военном перевороте на Украине и возможных жертвах
01 августа 2019, 04:09
В Кишинёве назревает катастрофа
01 августа 2019, 16:54
«На пороге большого религиозного конфликта»: чем может обернуться решение Киева ликвидировать церковь Филарета
04 августа 2019, 17:54
МИД РФ обратится к США и Германии по поводу вмешательства во внутренние дела России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.