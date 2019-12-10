Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Дайджест СМИ: Ожидания от встречи Путина и Зеленского в Париже, генсек НАТО отка...
"Французы сжалились и дали Зеленскому какую-то "Реношку": Авто пр...
НАТО или НЕНАТО? Союз с Лукашенко (Николай Стариков)
Зеленский замешкался перед креслом Путина: Саммит "нормандской четвёрки&quo...
Главная / Политика

"Ни одна страна ЕС не выступила против": Брюссель создаёт собственный санкционный "акт Магнитского"

10 декабря 2019, 02:24  •  62 • Политика
В ЕС создадут аналог "акта Магнитского". Речь идёт о глобальном санкционном режиме по аналогии с тем, что применяют США против России. По словам главы дипломатии ЕС, ни одна страна Европы не выступила против.
Европейский союз приступил к созданию глобального санкционного режима по аналогии с американским "актом Магнитского", который США применяют против России. Такую информацию озвучил на пресс-конференции в Брюсселе глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
По его словам, разработка данного документа была запущена по запросу "ряда стран". При этом Жозеп Боррель уточнил, что ни одна из стран не выступила против данной инициативы, так как в противном случае запустить процесс было бы невозможно.
"Мы договорились запустить работу по созданию глобального санкционного режима по правам человека, который будет аналогичен "акту Магнитского" в США", - сказал глава дипломатии ЕС.
Он отметил, что в ЕС уже действуют похожие санкционные режимы в отношении лиц, которые несут ответственность за применение или распространение химического оружия. Европейский "акт Магнитского" Боррель назвал дополнительным инструментом, который позволит реагировать на "серьёзные нарушения в области прав человека".
Напомним, что "акт Магнитского" был принят в США в декабре 2012 года. Он предусматривает применение против России односторонних санкций за действия, которые, с точки зрения США, нарушают права человека. В 2016 году действие акта было распространено также на Канаду Латвию, Литву и Эстонию.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



62
Источник
Похожие новости
10 декабря 2019, 00:24
Путин заявил, что доволен результатами саммита "нормандской четверки"
09 декабря 2019, 10:09
Двадцатилетие создания Союзного государства: В Минске праздник отметили призывами к "незалежнасци"
09 декабря 2019, 23:09
Новый секретарь Общественной палаты рассказала о рабочих планах
09 декабря 2019, 23:09
Путин предпочёл разговорам с Зеленским встречу с Меркель? Версия украинского источника о беседе тет-а-тет пока не подтвердилась
09 декабря 2019, 10:09
28 лет Беловежским соглашениям: Кадыров эмоционально упрекнул Ельцина и Горбачева в развале страны
09 декабря 2019, 19:54
"Всё равно у каждого в душе будет Россия": Российская чемпионка рассказала, как пережить 4-летний запрет WADA
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 декабря 2019, 08:39
Зелёное безумие начинает шествие по миру?
07 декабря 2019, 22:09
В преддверии саммита «нормандской четвёрки»: на Украине приняли основной сценарий реинтеграции Донбасса
07 декабря 2019, 19:09
"Затопчут и в навоз вгонят?" Не тут-то было! Сатановский о российских "нежданчиках" для Запада
09 декабря 2019, 11:39
Зеленского вынесли за скобки
07 декабря 2019, 22:24
"Керченская провокация, сухопутный вариант": Пользователи предсказали финал "марша достоинства" в Крым
07 декабря 2019, 22:24
"Только уедут - грязь на русских": Покровскому задали логичный вопрос о "приёмке" на Западе
05 декабря 2019, 02:09
Опережая график: Москва готова к энергетическому самоуничтожению Прибалтики
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.