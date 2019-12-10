"Ни одна страна ЕС не выступила против": Брюссель создаёт собственный санкционный "акт Магнитского"

Европейский союз приступил к созданию глобального санкционного режима по аналогии с американским "актом Магнитского", который США применяют против России. Такую информацию озвучил на пресс-конференции в Брюсселе глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

По его словам, разработка данного документа была запущена по запросу "ряда стран". При этом Жозеп Боррель уточнил, что ни одна из стран не выступила против данной инициативы, так как в противном случае запустить процесс было бы невозможно.

"Мы договорились запустить работу по созданию глобального санкционного режима по правам человека, который будет аналогичен "акту Магнитского" в США", - сказал глава дипломатии ЕС.

Он отметил, что в ЕС уже действуют похожие санкционные режимы в отношении лиц, которые несут ответственность за применение или распространение химического оружия. Европейский "акт Магнитского" Боррель назвал дополнительным инструментом, который позволит реагировать на "серьёзные нарушения в области прав человека".

Напомним, что "акт Магнитского" был принят в США в декабре 2012 года. Он предусматривает применение против России односторонних санкций за действия, которые, с точки зрения США, нарушают права человека. В 2016 году действие акта было распространено также на Канаду Латвию, Литву и Эстонию.