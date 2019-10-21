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"Ни одна держава не готова бросить ему вызов": Путина признали "самым влиятельным политиком" на Ближнем Востоке - СМИ

21 октября 2019, 19:54  •  113 • В мире
Владимир Путин сегодня - самый влиятельный на Ближнем Востоке лидер иностранного государства, а Россия, соответственно, стала одним из самых важных игроков этого региона. "Ни одна держава не готова бросить ему вызов", - считает британский журналист.
Произошло это из-за "бездействия западным стран", пишет в своём материале для The Sunday Times редактор BBC по Ближнему Востоку Джереми Боуэн.
По его словам, российский лидер одновременно близок и к израильтянам, и к "их врагам" иранцам. Сохраняя отличные и даже довольно близкие отношения с Тегераном, президент России только что посетил с визитом соперников Ирана на Ближнем Востоке - Саудовскую Аравию и Объединённые Арабские Эмираты, отмечает британский журналист.
Казалось бы, у Путина нет никакого "волшебного подхода" к этому непростому региону, однако он "занял пространство" в то время, пока США, Великобритания и Франция "мучительно" ломали головы над вопросом, что им дальше делать в Сирии.
"Путин может оказать влияние, потому что там нет больше никого, ни одна крупная держава не готова бросить ему вызов", - отмечается в статье.
По мнению обозревателя, недалёк тот день, когда именно Россия станет первой в очереди претендентов на восстановление из руин Сирии. И с этим нельзя не считаться: для Путина это тоже важно в момент, когда Москва смогла вернуть себе могущество в этом регионе. Конечно, полагает Боуэн, "Ближний Восток может ударить в спину", но пока это едва ли произойдёт.
Поэтому, делает вывод британский журналист, решающее влияние на то, как будет завершен кризис, спровоцированный Турцией и её военной операцией на севере Сирии, окажет именно российский лидер. И что будет происходить в этом регионе дальше, станет понятно на встрече Путина и Эрдогана в Сочи, которая произойдёт 22 октября.
"Россия говорит со всеми сторонами конфликта, что не удавалось никакой другой стране. В то время как США уходят с Ближнего Востока, россияне идут вперёд", - подытожил Джереми Боуэн.

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