|
"Ни одна держава не готова бросить ему вызов": Путина признали "самым влиятельным политиком" на Ближнем Востоке - СМИ
21 октября 2019, 19:54 • 113 • В мире
Владимир Путин сегодня - самый влиятельный на Ближнем Востоке лидер иностранного государства, а Россия, соответственно, стала одним из самых важных игроков этого региона. "Ни одна держава не готова бросить ему вызов", - считает британский журналист.
Произошло это из-за "бездействия западным стран", пишет в своём материале для The Sunday Times редактор BBC по Ближнему Востоку Джереми Боуэн.
По его словам, российский лидер одновременно близок и к израильтянам, и к "их врагам" иранцам. Сохраняя отличные и даже довольно близкие отношения с Тегераном, президент России только что посетил с визитом соперников Ирана на Ближнем Востоке - Саудовскую Аравию и Объединённые Арабские Эмираты, отмечает британский журналист.
Казалось бы, у Путина нет никакого "волшебного подхода" к этому непростому региону, однако он "занял пространство" в то время, пока США, Великобритания и Франция "мучительно" ломали головы над вопросом, что им дальше делать в Сирии.
По мнению обозревателя, недалёк тот день, когда именно Россия станет первой в очереди претендентов на восстановление из руин Сирии. И с этим нельзя не считаться: для Путина это тоже важно в момент, когда Москва смогла вернуть себе могущество в этом регионе. Конечно, полагает Боуэн, "Ближний Восток может ударить в спину", но пока это едва ли произойдёт.
Поэтому, делает вывод британский журналист, решающее влияние на то, как будет завершен кризис, спровоцированный Турцией и её военной операцией на севере Сирии, окажет именно российский лидер. И что будет происходить в этом регионе дальше, станет понятно на встрече Путина и Эрдогана в Сочи, которая произойдёт 22 октября.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
113
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
16 октября 2019, 22:54
|
20 октября 2019, 11:24
|
15 октября 2019, 04:39
|
19 октября 2019, 20:56
|
16 октября 2019, 09:54
|
20 октября 2019, 08:09
|
18 октября 2019, 07:24