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"Ни один военнослужащий…": Минобороны НКР обвинило Баку в дезинформации

28 декабря 2020, 18:10  •  20 • Политика
Минобороны Нагорно-Карабахской республики обвинило Баку в распространении дезинформации. "Ни один военнослужащий не принимал участия в каких-либо операциях", - отметили в ведомстве НКР.
Речь идёт о заявлении руководства Азербайджана, которое заявило о нападении на азербайджанские позиции в Карабахе.
В оборонном ведомстве НКР назвали эти слова настоящей дезинформацией.
"Вчера весь день и сегодня по состоянию на данный момент ни одно подразделение Армии обороны Арцаха, ни один военнослужащий не принимали участия в каких-либо операциях", - сообщили в Карабахе, добавив, что также не было зарегистрировано никаких инцидентов, а с армянской стороны не было произведено ни одного выстрела.

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