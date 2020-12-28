"Ни один военнослужащий…": Минобороны НКР обвинило Баку в дезинформации

Речь идёт о заявлении руководства Азербайджана, которое заявило о нападении на азербайджанские позиции в Карабахе.

В оборонном ведомстве НКР назвали эти слова настоящей дезинформацией.

"Вчера весь день и сегодня по состоянию на данный момент ни одно подразделение Армии обороны Арцаха, ни один военнослужащий не принимали участия в каких-либо операциях", - сообщили в Карабахе, добавив, что также не было зарегистрировано никаких инцидентов, а с армянской стороны не было произведено ни одного выстрела.