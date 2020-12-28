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"Ни один военнослужащий…": Минобороны НКР обвинило Баку в дезинформации
28 декабря 2020, 18:10 • 20 • Политика
Минобороны Нагорно-Карабахской республики обвинило Баку в распространении дезинформации. "Ни один военнослужащий не принимал участия в каких-либо операциях", - отметили в ведомстве НКР.
Речь идёт о заявлении руководства Азербайджана, которое заявило о нападении на азербайджанские позиции в Карабахе.
В оборонном ведомстве НКР назвали эти слова настоящей дезинформацией.
"Вчера весь день и сегодня по состоянию на данный момент ни одно подразделение Армии обороны Арцаха, ни один военнослужащий не принимали участия в каких-либо операциях", - сообщили в Карабахе, добавив, что также не было зарегистрировано никаких инцидентов, а с армянской стороны не было произведено ни одного выстрела.
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